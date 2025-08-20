หุ้นปิดพุ่ง 12.37 จุดโดดเด่นกว่าภูมิภาค เด้งแรงท้ายภาคบ่ายรับแรงหนุนหุ้นใหญ่กลุ่มปิโตร-โรงกลั่น

SET ปิดวันนี้ที่ 1,248.13 จุด เพิ่มขึ้น 12.37 จุด (+1.00%) มูลค่าซื้อขาย 43,127.12 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีเคลื่อนไหวแดนลบในช่วงเช้า ก่อนดีดตัวขึ้นในแดนบวกช่วงบ่าย โดยทำจุดสูงสุดที่ 1,251.14 จุด และทำจุดต่ำสุดที่ 1,228.43 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 309 หลักทรัพย์ ลดลง 155 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 182 หลักทรัพย์
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้หลังจากรซึมตัวมาเกือบทั้งวัน ช่วงบ่ายดีดตัวขึ้นมาจากแรงซื้อกลับในหุ้นใหญ่กลุ่ม Global Play โดยเฉพาะปิโตรเคมีและโรงกลั่น คาดว่าส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยเกาหลีใต้ลดกำลังการผลิตโรงงานปิโตรเคมี
ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยลงมา 3-4 วันติดต่อกันแล้ว ทำให้มีการรีบาวด์กลับมา ทำให้วันนี้ถือว่าโดดเด่นกว่าตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่เคลื่อนไหวในแดนบวกและลบสลับกัน
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งไซด์เวย์อัพ หลังจากรีบาวด์กลับมาได้ในภาพทางเทคนิค แต่ยังคงต้องรอติดตามถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมที่เมืองแจ็กสัน โฮล ช่วงปลายสัปดาห์ โดยให้แนวต้าน 1,260 จุด แนวรับ 1,230 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
THAI มูลค่าการซื้อขาย 2,460.05 ล้านบาท ปิดที่ 13.50 บาท ลดลง 0.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,995.06 ล้านบาท ปิดที่ 169.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,923.59 ล้านบาท ปิดที่ 145.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
SCC มูลค่าการซื้อขาย 1,801.20 ล้านบาท ปิดที่ 216.00 บาท เพิ่มขึ้น 15.00 บาท
PTTGC มูลค่าการซื้อขาย 1,580.29 ล้านบาท ปิดที่ 24.40 บาท เพิ่มขึ้น 2.30 บาท