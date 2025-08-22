หุ้นแกว่งไซด์เวย์ รับ Sentiment ต่างประเทศกดดัน การเมืองในประเทศยังถ่วง

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งไซด์เวย์ โดย Sentiment ต่างประเทศเป็นลบเล็กน้อย จากความคาดหวังโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. ลดลง ซึ่งก่อนหน้านี้นักลงทุนให้น้ำหนักสูงถึง 90% ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย แต่ปัจจุบันลดลงมาอยู่ที่ 70% เนื่องจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าเฟดบางรายในการประชุมแจ็กสัน โฮล ไม่สนับสนุนการลดดอกเบี้ย เพราะกังวลเงินเฟ้อที่สูงมากกว่ากังวลตัวเลขจ้างงานที่แผ่วลง
ขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้การเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สหรัฐ เริ่มกลับมาขยายตัว จากก่อนหน้านี้ที่หดตัว ประกอบกับตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ดีกว่าคาด ทำให้ตลาดปรับลดความคาดหวังที่เฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนก.ย. ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี (บอนด์ยีลด์) และดอลลาร์ ขยับขึ้น กดดัน Emerging Market เป็นลบอ่อน ๆ
สำหรับปัจจัยในประเทศวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษา คดีมาตรการ 112 นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี รวมทั้งในสัปดาห์หน้าศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดีคลิปเสียงน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.วัฒนธรรม ซึ่งประเด็นดังกล่าวมีความสำคัญกับไทยและทิศทางตลาดหุ้นในสัปดาห์หน้า
โดยให้กรอบแนวรับ 1,228 - 1,230 จุด และแนวต้าน 1,255 - 1,260 จุด