หุ้นปิดเช้าบวกเกือบ 10 จุด รับ sentiment การเมืองหลังศาลยกฟ้อง "ทักษิณ" คดี ม.112

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,254.77 จุด เพิ่มขึ้น 9.98 จุด (+0.80%) มูลค่าซื้อขายราว 21,274 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งขึ้น โดยทำระดับสูงสุด 1,256.35 จุด และต่ำสุด 1,245.30 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการกิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปรับตัวขึ้นมาแรงรับปัจจัยหนุนความชัดเจนของคำพิพากษาของศาลอาญายกฟ้อง คดี ม.112 ของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็น sentiment บวก รวมทั้งยังมีแรงซื้อหุ้น THAI และ DELTA ที่เข้ามาช่วยหนุนดัชนีช่วงเช้านี้
ด้านตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียช่วงเช้าส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น แม้ว่ายังคงรอถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐในการประชุมคืนนี้ที่ Jackson Hole ว่าจะส่งสัญญาณเกี่ยวกับนโยบายการเงินและทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐอย่างไร
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายคาดแกว่งตัวแดนบวกต่อ แต่อาจจะต้องระวังแรงขายลดความเสี่ยง เพื่อรอติดตามถ้อยแถลงของประธานเฟดในคืนนี้ โดยให้แนวต้าน 1,260 จุด แนวรับ 1,240 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
THAI มูลค่าการซื้อขาย 3,251.03 ล้านบาท ปิดที่ 12.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.90 บาท
HANA มูลค่าการซื้อขาย 1,631.72 ล้านบาท ปิดที่ 24.70 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,525.20 ล้านบาท ปิดที่ 167.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,095.17 ล้านบาท ปิดที่ 152.50 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 637.26 ล้านบาท ปิดที่ 32.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง