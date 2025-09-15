หุ้นแกว่งรอผลประชุมเฟด-ครม.ใหม่ เหตุระงับบัญชีม้าอาจกดดันกลุ่มแบงก์

นายวีรวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบ ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาหนุน ตลาดยังรอติดตามการประชุมธนาคารกสางสหรัฐ (เฟด) สัปดาห์หน้านี้ ตลาดคาดว่ามีโอกาสลดดอกเบี้ยลง 0.25% มาที่ 4.00-4.25% ขณะที่ตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้เปิดมาบวกและลบสลับกัน
ส่วนปัจจัยในประเทศ ยังคงรอติดตามการเตรียมความพร้อมของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในการผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา แต่อาจจะมีปัจจัยกดดันหุ้นในกลุ่มแบงก์จากประเด็นการอายัดยอดเงินในบัญชีที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออยู่ในเส้นทางการเงินกับบัญชีม้า ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นกดดันภาพรวมดัชนีได้
โดยให้แนวต้าน 1,300-1,305 จุด แนวรับ 1,275-1,280 จุด