หุ้นแกว่งตัวคาดหวังการเมืองชัดเจน

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้น ไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ขึ้น ตอบรับเชิงบวกหลังพรรคประชาชนมีมติโหวตเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมตรีคนใหม่ ทำให้ภาพการเมืองมีความชัดเจน และจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีต่อไป ทำให้การเมืองไทยไม่ตกอยู่ในภาวะสุญญากาศ และเดินหน้าผลักดันนโยบายต่าง ๆ
ขณะที่ตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียช่วงเช้านี้เปิดมาเคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน แต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีแรงหนุนหุ้นในกลุ่มพลังงาน หลังจากที่สหรัฐฯ มีการคว่ำบาตรอิหร่านจากกรณีเครือข่ายบริษัทเดินเรือลักลอบส่งออกน้ำมัน
โดยให้แนวต้าน 1,260 จุด แนวรับ 1,240 จุด