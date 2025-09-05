หุ้นแกว่งในกรอบ เงินเฟ้อติดลบต่อเนื่องหนุนกนง.หั่นดอกเบี้ย

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวในกรอบ โดยวันนี้รอติดตามการโหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ระหว่างแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย กับพรรคเพื่อไทย ซึ่งหากมีความชัดเจนในการโหวตนายกฯ คาดว่าตลาดจะแกว่งตัวขึ้นตอบรับได้ เพราะการเมืองมีการเดินหน้าต่อไป และนำไปสู่การเลือกตั้งในระยะข้างหน้า
ขณะเดียวกันมี Sentiment หนุนตลาดหุ้นไทยจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ติดลบติดต่อกันมาเป็นเดือนที่ 5 ทำให้ภาพของการคาดการณ์ในการที่อาจจะมีการลดดอกเบี้ยลงได้อีกในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งต่อไป ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ที่เปิดมาส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนบวก
โดยให้แนวต้าน 1,260 จุด แนวรับ 1,240 จุด