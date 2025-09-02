จับตา ปชน.เคาะโหวตนายกฯ บ่ายนี้ คาดยังไม่จบ แม้โทนเสียงส่อเลือก "ภูมิใจไทย"

จับตา ปชน เคาะโหวตเลือกนายกฯ บ่ายนี้ คาดยังไม่จบ แม้โทนเสียงเห็นตรงกันเลือก “ภูมิใจไทย” ด้าน “เท้ง-แกนนำ” เข้าพรรคแต่เช้า คาดยื้อมติประชุมพรรคจนกว่าวิป 2 ฝ่ายตกลงกำหนดการโหวตนายกฯ คนที่ 32 ได้
วันที่ 2 ก.ย. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหนที่อาคารอนาคตใหม่ ที่ทำการของพรรคประชาชน ช่วงเช้าวันนี้ กรรมการบริหารพรรคทยอยเดินทางเข้ามาที่พรรค โดย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางมาถึงตั้งแต่ 09.30 น. แต่ในวันนี้ไม่ได้เข้าประตูด้านหน้าพรรคที่มีสื่อมวลชนจำนวนมากมาเกาะติดความเคลื่อนไหวอยู่
โดยนายณัฐพงษ์ เข้าบริเวณประตูด้านหลัง และยิ้มทักทายสื่อมวลชนก่อนที่จะเข้าไปภายในอาคารทันที ขณะเดียวกัน นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ซึ่งถือเป็นแกนนำพรรคคนสำคัญอีกหนึ่งคนก็เดินทางมาถึงตั้งแต่ช่วงเช้า รวมถึงนายยศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรค เข้าบริเวณประตูด้านหลังเช่นกัน
โดยในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุม สส.ของพรรคและกรรมการบริหารพรรคประจำสัปดาห์ ซึ่งวาระสำคัญคือการมีมติเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของพรรคประชาชน ภายหลังจากเมื่อวานนี้ได้รับความคิดเห็นของสส.ภายในพรรคไปแล้ว แม้จะมีสส.เข้ามา 90 คน ส่วนที่เหลือติดภารกิจที่นัดไว้ล่วงหน้า ของคณะกรรมาธิการหรือในพื้นที่ก็ตาม แต่ก็ได้ให้ สส. แต่ละคนฝากข้อความไว้ถึงข้อกังวล และข้อสังเกต เพื่อให้กรรมการบริหารพรรคไปถกเถียงกันต่อ รวมถึงทางพรรคประชาชนก็ได้ส่งข้อความผ่านบรอดแคสต์ ทั้ง ไลน์ OA และ SMS เพื่อเปิดรับฟังเสียงสมาชิกพรรคทั่วประเทศ ด้วย
หลังจากรับฟังความคิดเห็นเมื่อวานนี้ กรรมการบริหารพรรคก็ได้นำความคิดเห็นต่างๆมาหารือกัน ก่อนจะนำมาประชุมในวันนี้
ทั้งนี้ ความคิดเห็นในที่ประชุมเมื่อวานนี้ค่อนข้างแตกต่างหลากหลาย เกี่ยวกับแนวทางการโหวตนายกรัฐมนตรี ที่จะต้องยอมรับเงื่อนไขของพรรค ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย หรือไม่โหวตใครเลย ภายใต้โจทย์ของประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีรายงานว่าที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าจะโหวตเลือกไปทางพรรคภูมิใจไทย แต่จะยังไม่มีมติ จนกว่าวิป 2 ฝ่าย กำหนดกรอบเวลาโหดเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ได้
โดย สส.ที่มาประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็น หลายคนบอกเลยว่า ถือว่า เป็นความหนักใจในการตัดสินใจ แต่ในวันนี้คาดว่าจะมีความชัดเจน ก่อนที่จะมีการประชุมสภาในวันพรุ่งนี้