หุ้นแกว่งไซด์เวย์อัพรับ sentiment บวกคาดหวังเฟดลดดอกเบี้ย-จับตา กนง.วันนี้

นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดแกว่งไซด์เวย์อัพรับ sentiment เชิงบวกจากฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐที่รายงานตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย ทำให้ตลาดมีความคาดหวังจะเห็นธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ลดดอกเบี้ยมากขึ้น และหนุนตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียที่เช้านี้ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น
ขณะที่วันนี้ยังรอติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ว่าจะพิจารณากำหนดดอกเบี้ยนโยบายอย่างไร และจะส่งสัญญาณไปถึงระยะต่อไปอย่างไรบ้าง
โดยให้แนวต้าน 1,270 จุด แนวรับ 1,250 จุด