หุ้นแกว่งในกรอบ รับแรงกดดันกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ฯ แต่ Fund Flow ยังเข้าต่อ

นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ นักกลยุทธ์การลงทุน บล.ลิเบอเรเตอร์ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งตัวในกรอบ ทิศทางไซด์เวย์ แม้มีปัจจัยภายนอกกดดัน แต่ปัจจัยภายในประเทศยังมีโมเมนตัมเป็นบวก โดยปัจจัยต่างประเทศมีความกังวลประเด็นสงครามการค้า หลังนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารในวันนี้ ในการเรียกเก็บภาษีศุลกากรกับอินเดียเพิ่มเติมอีก 25% ส่งผลให้ขณะนี้อินเดียถูกสหรัฐเรียกเก็บภาษีศุลกากรรวม 50% นอกจากนี้หุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังได้รับแรงกดดันจากการที่สหรัฐฯ ประกาศว่าจะเก็บภาษีนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์และชิปในอัตรา 100% ถ้าผลิตนอกสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตามระยะสั้นตลาดหุ้นไทยยังได้แรงหนุนจาก Fund Flow ประกอบกับแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงทั่วโลก ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เห็นด้วยกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป ขณะที่การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในวันนี้ก็คาดว่าลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% สำหรับการเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อไทยเมื่อวานนี้ (6 ส.ค.) หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 หนุนโอกาสที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า
โดยนักลงทุนปรับมาลงทุนในกลุ่ม mid-small รวมทั้งหุ้นขนาดใหญ่คาดมีแรงเก็งกำไรในหุ้นที่ผลประกอบการออกมาดีกว่าคาด ประคองตลาดได้ พร้อมให้กรอบแนวรับ 1,250 จุด และแนวต้าน 1,280 จุด