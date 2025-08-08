หุ้นปิดเช้าลบ 5.75 จุด รับแรงขายทำกำไรก่อนเข้าวันหยุดยาว-รอลุ้น กนง.สัปดาห์หน้า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,259.40 จุด ลดลง 5.75 จุด (-0.45%) มูลค่าซื้อขายราว 30,218.30 ล้าน
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวลง โดยทำระดับสูงสุด 1,266.01 จุด และต่ำสุด 1,255.35 จุด
นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวลงสอดคล้องกับภูมิภาคเอเชีย แต่ลงน้อยกว่า โดยบ้านเรามีแรงขายทำกำไรหลังขึ้นมามากถึง 1,275 จุด วันนี้การซื้อขายหุ้นกระจายกลุ่ม แต่ดัชนีลงไปไม่มาก เนื่องจากมีแรงเก็งกำไรหุ้นใหญ่ อาทิ กลุ่มธนาคาร และ THAI ที่งบออกมาดีกว่าคาด รวมทั้ง KTB ซึ่งช่วยประคองไว้
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนีชะลอตัวช่วงเข้าวันหยุดยาว ขณะที่นักลงทุนรอติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 13 ส.ค.ตลาดคาดคงอัตราดอกเบี้ยเห็นได้จากหุ้นแบงก์ปรับขึ้น-กลุ่มไฟแนนซ์ปรับลง แม้โมเมนตัมทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงแต่ก่อนหน้านี้ กนง.ระบุว่าการปรับลดดอกเบี้ยครั้งก่อนจะเห็นผลในไตรมาส 3-4/68 สะท้อนว่าอาจยังไม่จำเป็นต้องลดดอกเบี้ย ซึ่งหากมีมติคงอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแรงส่งให้หุ้นกลุ่มแบงก์ไปต่อ ทำให้วันนี้นักลงทุนหลายคนชะลอการลงทุนเพื่อรอความชัดเจน โดยให้กรอบแนวรับ 1,250 จุด ถัดไป 1,230 จุด และแนวต้าน 1,264 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
THAI มูลค่าการซื้อขาย 4,181.90 ล้านบาท ปิดที่ 14.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.90 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,690.65 ล้านบาท ปิดที่ 24.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,330.21 ล้านบาท ปิดที่ 167.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 1,296.25 ล้านบาท ปิดที่ 154.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 1,280.33 ล้านบาท ปิดที่ 46.25 บาท ลดลง 1.25 บาท