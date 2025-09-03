"อนุทิน" งดตอบข่าวตีกลับทูลเกล้าฯ ยุบสภา จี้รัฐบาลแจง ไม่ต้องรอศาล รธน. ขอให้เล่นตามกติกา

หน.ภท.ปัดออกความเห็น กระแสข่าวตีกลับเอกสารทูลเกล้าฯ ยุบสภา ชี้ รัฐบาลควรออกมาตอบคำถามกับประชาชนโดยเร็ว มอง ไม่ต้องรอคำตอบศาลรัฐธรรมนูญ เหตุเป็นคำถามทีมิชอบ ขอให้เล่นตามกติกา มองคนที่เสียหาย คือ ประชาชน - ประเทศ
วันนี้ (3 ก.ย. 68) เวลา 16.11 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าหนังสือทูลเกล้าฯ ยุบสภา ถูกตีกลับมา ว่า เป็นเพียงข่าว แต่เราก็ต้องรอรัฐบาลเป็นผู้ชี้แจงว่า เป็นเรื่องจริงหรือไม่
ส่วนกรณีที่นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย ไปแจ้งความนายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ตามความผิดมาตรา 157 เรื่องการยื่นทูลเกล้าฯ ยุบสภา ที่ สน. ดุสิต โดยนายอนุทิน กล่าวว่า อะไรก็ตามที่เสนอไปแล้ว รัฐบาลก็ต้องแจ้งให้กับประชาชนรับทราบโดยเร็ว เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และเป็นเรื่องที่ต้องระวัง
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะส่งผลให้เกิดปัญหาการโหวตนายกรัฐมนตรี จะสะดุดหรือไม่ นายอนุทิน ยืนยันว่า ไม่มีปัญหา เพิ่งลงนามกับพรรคประชาชนไปเมื่อเช้านี้ เราก็เพียงรอเวลาให้ความชัดเจนมันเกิดขึ้น ซึ่งเรื่องข้ออ้าง ที่จะมีการถามประธานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจริง ๆ แล้วมันก็มีความชัดเจนในราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสราวุธ ทรงวิไล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2568 ซึ่งมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว ว่าไม่ใช่วันที่ 29 สิงหาคม 2568 มองว่าไม่ต้องถามด้วยซ้ำ และไม่จำเป็นต้องมาบอกว่า ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญตอบมาก่อน เพราะเป็นคำถามที่มิชอบ คนที่ได้รับคำถามก็มีสิทธิ์ที่จะตอบหรือไม่ตอบ แต่ส่วนตัวคิดว่า ไม่น่าจะตอบเพราะข้อเท็จจริงมันไม่มี
ส่วนจะเป็นความพยายามที่จะยื้อเวลาวันโหวตนายกรัฐมนตรีไปหลังวันที่ 10 ก.ย. หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า มองโลกในแง่ดี ก็เพื่อต้องการความละเอียด ตนก็ไม่มีปัญหาอะไร ส่วนจะเป็นวันที่ 5 ก.ย. หรือวันที่ 10 ก.ย. นั้น ตนเองไม่ทราบ แต่ใครทำอะไรก็ตาม ถ้ามันขัดต่อกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ คนที่ทำก็ต้องรับผิดชอบ ถ้าขัดต่อจริยธรรมคนที่ทำก็ต้องยิ่งรับผิดชอบเข้าไปใหญ่
“ฉะนั้นใครที่คิดว่าจะดึงเกมหรือจะทำอะไร ให้เกิดอุปสรรคต่าง ๆ นานา ก็ต้องระมัดระวังทางด้านเรื่องกฎหมายไว้ด้วย เพราะผู้เสียหายคือประเทศชาติ ประชาชน และคือทุก ๆ คน” นายอนุทิน กล่าว
ส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นการเพื่อสกัดไม่ให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ส่ายหัวแทนคำตอบ
ส่วนการกล่าวหาของ สส. พรรคเพื่อไทย ในเรื่องดีล 44 สส. พรรคประชาชน และโหวตนายกรัฐมนตรี ดูเป็นการส่อเจตนาเกินไปหรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า ก็ไม่เป็นไร ใครจะพูดอะไรก็ได้ แต่ขออย่าให้ผิดกฎหมายหรือเกิดการหมิ่นประมาทให้ร้ายคนอื่น ตอนนี้ก็เปรียบเสมือนการแข่งขันกัน เช่น สส. ที่มาสนับสนุนตนให้เป็นนายกรัฐมนตรี เราก็มั่นใจว่า เราเล่นอยู่ในกติกาทุกอย่าง ไม่ใช้ความได้เปรียบ เพื่อทำให้ทุกอย่างมันช้าลง หรือทำให้เกิดอุปสรรค เพราะคนที่เดือดร้อนคือพี่น้องประชาชน ก็อยากให้สำนึกเอาไว้ในประเด็นนี้ด้วย อะไรที่อยู่ในข้อตกลงก็เป็นไปตามนั้น แต่เรื่องอื่น ๆ เราก็สามารถคุยกันได้ เวลาที่มันเป็นประโยชน์