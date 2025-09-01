"อนุทิน" ดอดเข้าภท.ลุ้นปชน.หนุนนั่งนายกฯ จับตารวมไม่เกิน 290 เสียง ให้สบายใจไม่เป็นรบ.เสียงข้างมาก

"เสี่ยหนู" ดอดเข้าพรรคภูมิใจไทย นำประชุมสส. บ่ายสามโมง รอลุ้นคำตอบ "ปชน." ยกมือหนุนใครนั่งนายกฯ จับตารวมเสียงไม่ให้เกิน 290 เสียง เพื่อความสบายใจพรรคส้ม ไม่ปูทางสู่รัฐบาลเสียงข้างมาก
วันนี้ (1ก.ย.) เวลา 12.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางถึงที่ทำการพรรคภูมิใจไทย โดยได้เข้าประตูด้านหลังที่ทำการพรรค เพื่อเป็นประธานในการประชุมสส.พรรคภูมิใจไทย ในเวลา 15.00 น. ซึ่งคาดว่า จะมีการพิจารณาแนวทางการจัดตั้งรัฐบาล และติดตามท่าทีของพรรคประชาชนต่อ เนื่องจากในวันนี้เวลา 13.00 น. พรรคประชาชนนัดประชุม สส. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตัดสินใจกรณีการโหวตนายกรัฐมนตรีตามเงื่อนไขที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยเสนอมา
ขณะที่บรรยากาศก็มีกรรมการบริหารพรรค ทยอยเดินทางเข้าพรรค เช่น นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรค นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รองเลขาธิการพรรค ไตรศุลี ไตรสรณกุล นายทะเบียนพรรค
และสส.ตบเท้าเข้าพรรค เช่น นายภารดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์ สส.สุรินทร์ นายชลัฐ รัชกิจประการ สส.บัญชีรายชื่อ
ทั้งนี้รายงานข่าวภายในพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่า ขณะนี้เสียงสนับสนุนนายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรีเพียงพอจำนวน 138 เสียง ประกอบด้วย ภูมิใจไทย 69 เสียง กล้าธรรม 25 เสียง พลังประชารัฐ 18 เสียง รวมไทยสร้างชาติ กลุ่มนายสุชาติ ชมกลิ่น 16 เสียง ประชาธิปัตย์ 2 เสียง ไทยสร้างไทย 3 เสียง พรรคเล็ก 4 เสียง และเป็นธรรม 1 เสียง
ซึ่งหากรวมกับพรรคประชาชน 143 เสียง จะได้ 281 เสียง ซึ่งพรรคภูมิใจไทยจะพยายามควบคุมไม่ให้เสียงเกิน 290 เสียง เพื่อให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์เดิมที่พรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยสื่อสารกันว่า จะไม่ให้เสียงเกินความจำเป็น เพื่อนำไปสู่รัฐบาลเสียงข้างมาก ที่พรรคประชาชนมีความกังวล