xs
xsm
sm
md
lg

ปชน.เสียงแตก! เลือกทั้งภท.-พท.-ไม่เลือกใคร นัดถกใหม่พรุ่งนี้รอสส.มาครบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พรรคส้มเสียงแตก! ชงเลือกทั้ง ‘ภท.-พท.-ไม่เลือกใคร’ จ่อนัดประชุมใหม่พรุ่งนี้ รอสส.มากันครบ

เมื่อวันที่ (1 ก.ย. 2568) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมพรรคประชาชน นำโดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมด้วย สส.และกรรมการบริหารพรรค ได้ร่วมแลกเปลี่ยนหารือเกี่ยวกับแนวทางการโหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ที่จะยอมรับเงื่อนไขของพรรคประชาชน

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมยังมีความเห็นที่แตกต่างหลากหลาย ไม่ว่าการจะโหวตให้แคนดิเดตนายกฯจากพรรคใด ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย ภายใต้โจทย์ของประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงท่าทีความเห็นที่ระบุว่า จะไม่โหวตให้พรรคใดเลยด้วย

นอกจากนี้ ยังพูดคุยกันถึงเรื่องข้อเสนอและเงื่อนไขของพรรค หากมีการตกลงกันได้กับพรรคที่มีข้อตกลงร่วมกัน ก็จะนำไปสู่การลงในนามข้อตกลง

ทั้งนี้ ในการประชุม ทั้ง สส.และกรรมการบริหารพรรค ได้มาร่วมประชุมกันเกือบแน่นห้อง ที่บริเวณชั้น 7 ของอาคารอนาคตใหม่ ที่ทำการพรรคประชาชน แต่จากจำนวน สส.ของพรรคประชาชน 143 คน ไม่ได้มาประชุมครบทั้งหมด เนื่องจากมีบางส่วนต้องไปปฏิบัติภารกิจของกรรมาธิการในต่างจังหวัด และยังคงลงพื้นที่ต่างจังหวัด

แหล่งข่าวภายในพรรคยืนยันว่า ในการประชุม สส.ของพรรคในช่วงบ่ายวันที่ 2 ก.ย.นี้ จะมากันครบ

กำลังโหลดความคิดเห็น