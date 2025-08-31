"อนุทิน" ชิลล์ๆแต่งตัวสบายไปกินข้าว ไร้ท่าที กดดัน ท่ามกลางบรรยากาศเดือดชิงเก้าอี้นายกฯ

ซีกภท.เรียบเรื่อย “เสี่ยหนู” ชิลล์แต่งตัวสบายไปกินข้าว ท่ามกลางบรรยากาศชิงเก้าอี้นายกฯ เดือด หลังฝากพท. "ภูมิธรรม" ลานำลุยเจรจาพรรคส้ม
เมื่อวันที่ (31 ส.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการโหวตนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดที่พรรคเพื่อไทยยื่นข้อเสนอให้พรรคประชาชนโหวตหนุนนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตของเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแทนไปหนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ถึงขั้นยกเลิกการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ( ก.ตร.) เพื่อไปเจรจากับพรรค ปชน.ด้วยตัวเอง
ส่วนบรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทยกลับเป็นไปอย่างเรียบเรื่อย ล่าสุด มีภาพหลุดของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในช่วงเช้า ไปรับประทานห่านพะโล้เจ้าดัง ร้าน ฉั่ว คิม เฮง ย่านกรุงเทพกรีฑา ซึ่งแต่งตัวสบายๆ โดยไม่มีท่าทีกดดันอะไรกับการวิ่งแย่งชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรี