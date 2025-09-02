สส.ส้มเริ่มประชุมลุ้นโหวตนายกฯ ฝ่ายกม.ร่วมวง ชี้ไม่ควรดูเบาปม "อัศวินขี่ม้าขาว" ต้องมีผู้นำมายุบสภา

เริ่มแล้ว! ประชุม สส.ปชน. ลุ้นมีมติโหวตเลือกนายกคนที่ 32 ฝ่ายกฎหมายตบเท้าด้วย ด้าน “ภคมน” ชี้ ไม่ควรดูเบาคำพูด “ชัยเกษม” ปมอัศวินขี่ม้าขาว ย้ำ พรรคประชาชน ต้องผลักดันให้มีนายกรัฐมนตรีมายุบสภาโดยเร็ว
วันนี้ (2 ก.ย. 2568) ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาชน ถึงช่วงบ่ายวันนี้ สส.ของพรรคประชาชนทยอยเดินทางมาถึงที่อาคารอนาคตใหม่ ที่ทำการของพรรคประชาชนเพื่อร่วมประชุมประจำสัปดาห์ ในวาระการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 หลังมีการรับฟังความคิดเห็นจาก สส.ส่วนหนึ่งไปเมื่อวานนี้ โดยการประชุมเริ่มขึ้นในเวลา 14.00น.ที่ห้องประชุมชั้น 7 บรรยากาศภายในห้องมีทั้งนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และแกนนำพรรค รวมถึงนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรคประชาชน , นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค , นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน พร้อมฝ่ายกฎหมายของพรรค และสส.ของพรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงที่ห้องประชุมชั้น 7 และบรรยากาศการประชุมในช่วงแรก ค่อนข้างไม่ตึงเครียด ทั้งหัวหน้าพรรค และสส.ของพรรค ยิ้มแย้มแจ่มใส
ด้าน น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรคประชาชน เปิดเผยด้วยว่า วันนี้คาดหวังว่าจะมีความคืบหน้ามากกว่าวานนี้ และอยากให้ทุกอย่างได้ข้อยุติเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไป เพราะยังมีข้อกังวลหลายด้านที่ต้องพิจารณา
ส่วนที่ช่วงเช้าที่ผ่านมา นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ได้มีการพูดเรื่องอัศวินขี่ม้าขาวขึ้น น.ส.ภคมน ระบุว่า ไม่ควรดูเบาเรื่องนี้ เพราะมีนัยสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบ ดังนั้นทางเลือกที่พรรคประชาชนควรทำ คือการผลักดันให้มีนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการยุบสภาโดยเร็ว และขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าทิศทางของพรรคจะเป็นอย่างไร ต้องรอการประชุมเพื่อขอความคิดเห็นจากสมาชิกพรรคคนอื่น ๆ ก่อน และหากมีความคืบหน้า พรรคจะมอบหมายให้โฆษกแถลงต่อสื่อมวลชนอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า หลังจากการประชุมสส.และการการบริหารพรรคเสร็จสิ้นแล้ว ทางกรรมการบริหารพรรคก็จะไปหารือกันอีกครั้งเพื่อกำหนดท่าทีการโหวตนายกรัฐมนตรีให้เป็นมติอย่างเป็นทางการของพรรคประชาชน รวมถึงจะต้องจับตาทางการเมืองในปฏิกิริยาของพรรคภูมิใจไทย ที่มีข้อมูลว่า หากพรรคประชาชนโหวตสนีบสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมนฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคนั้น นายอนุทิน จะเดินทางมาที่พรรคประชาชนทันทีเพื่อเข้าพบหัวหน้าพรรคประชาชน
พร้อมกันนี้ยังต้องจับตาท่าทีของพรรคเพื่อไทยด้วยว่า จะมีการดำเนินการอย่างไร หลังคีย์แมนพรรคและนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าไปที่พรรคเพื่อไทยแล้ว