ปชน.ยังไม่เคาะหนุนแคนดิเดตนายกฯ รอถก สส.หวังได้ข้อสรุปโดยเร็ว ยันไร้ธงรับฟังทุกความเห็น

"ณัฐพงษ์" เผย ‘พรรคประชาชน‘ ยังไม่กำหนดท่าทีหนุนแคนดิเดตนายกฯ รอถก สส. ภายใน หวังหาข้อสรุปโดยเร็ว ย้ำ ไม่มีธงในใจ พร้อมรับฟังทุกความเห็นก่อนถึงวันโหวต
วันนี้ (1 ก.ย. 68) ที่ทำการพรรคประชาชน นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมนัดพิเศษของ สส.พรรคประชาชนในวันนี้ เพื่อหารือกันในการสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทย ว่า แล้วแต่ที่ประชุมกันในวันนี้ ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนอภิปรายให้ความเห็นกันในที่ประชุมมากพอสมควร ส่วนจะต้องมีการลงมติหรือไม่นั้น อยู่ที่การหารือของที่ประชุม เพราะหากเราสามารถหารือกันได้ และได้ข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันก็อาจจะไม่จำเป็น แต่ตอนนี้ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่ ส่วนเงื่อนไขที่จะทำให้ไม่สามารถเคาะทิศทางโหวตได้ในวันนี้นั้น มีหลายเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งความเสี่ยงของฉากทัศน์ต่าง ๆ ตนเองขอยังไม่ลงรายละเอียดในตอนนี้
เมื่อถามถึงกระแสผู้สนับสนุนพรรคที่อยากให้ยึดจุดยืน โดยไม่เลือกพรรคไหนเลยนั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ทุกอย่างควรพิจารณาทั้งหมด
เมื่อถามต่อว่า คาดว่าจะมีการโหวตได้เมื่อไหร่ หรือจะมีการเซอร์ไพรส์ไม่โหวตเลยหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนเองคงไปตอบแทนเพื่อน สส. รวมถึงองคาพยพของพรรคไม่ได้ เพราะในตอนนี้เป็นโอกาสที่ต้องหารือภายในกันให้รอบด้าน อาจให้คำตอบได้แค่ว่าจะพยายามหารือให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุด รอเย็นวันนี้ก่อน น่าจะได้ความคืบหน้า อีกทั้งเชื่อว่าทุกคนคงได้รับฟังเสียงสะท้อน ทั้งความคิดเห็นในออนไลน์ และออฟไลน์
เมื่อถามว่า นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ได้มีการติดต่อมาคุยหรือไม่ เนื่องจากไม่ได้มาหารือพร้อมกับพรรคเพื่อไทย นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ส่วนตัวตนเองโดยตรงยังไม่มี แต่กรณีที่มีกระแสข่าวว่านายชัยเกษมนั้น ตนเองยังไม่ทราบเรื่องจากพรรคเพื่อไทย และยังไม่มีการทาบทามอย่างเป็นทางการนั้น เป็นสิ่งที่น่ากังวล เชื่อว่าเพื่อนสมาชิกจะใช้เป็นข้อมูลในการประกอบตัดสินใจว่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคคนใดจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้มากกว่าตาม TOR การมีหลายช่องทาง หลายตัวเลือก และหลายความคิดเห็น เชื่อว่าการเปิดประชุมแบบนี้ จะเป็นช่องทางที่ทำให้พวกเราได้ข้อสรุปโดยเร็ว
นอกจากนี้ สำหรับกระแสข่าวที่พรรคประชาชนอยากฟังวิสัยทัศน์นายชัยเกษมนั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนเองคิดว่าเป็นโอกาสอันดี เพราะตอนนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ หากมีสื่อช่องใดพร้อมเป็นเจ้าภาพ ไม่ว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไหนพร้อมขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ ตนเองก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดี ยืนยันว่าจะมีข้อยุติก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่
ทั้งนี้ ในกระแสข่าวที่ว่าแกนนำพรรคมีธงในใจอยู่แล้วว่าจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า คงไม่มีธงในใจใด ๆ แต่ในฐานะผู้บริหารพรรคต้องมีการกำกับทิศทางของพรรคในระดับหนึ่ง การพูดคุยแรกเปลี่ยนเป็นเรื่องปกติ สุดท้ายการตัดสินใจสำคัญ ๆ แบบนี้ว่าจะเดินไปในทั้งใด ต้องใช้องค์ประกอบในที่ประชุม สส.ในการตัดสินใจร่วมกัน