พท.ตั้งวอร์รูม 29 ส.ค. ขอสส.อย่าเพิ่งกลับพื้นที่ร่วมให้กำลังใจ "อิ๊งค์" โวยังมั่นใจแต่มี "ชัยเกษม" แสตนบาย

เพื่อไทยตั้งวอร์รูม 29 ส.ค. ติดตามศาล รธน. วินิจฉัยคดีนายกฯ ขอ สส. อย่าเพิ่งกลับพื้นที่ ร่วมให้กำลังใจ “แพทองธาร” ย้ำยังมั่นใจในความบริสุทธิ์หัวหน้าพรรค แต่พร้อมดัน “ชัยเกษม” เป็นนายกฯ ต่อ หากผลเป็นลบ
วันนี้ (26ส.ค.) นายดนุพร ปุณณกันต์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัยคดีคลิปการสนทนาของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภาของกัมพูชา ว่า เรื่องนี้พรรคมีการพูดคุยมาสักพักแล้ว และทางพรรคเองเป็นห่วงหัวหน้าพรรค แต่เราก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ของหัวหน้าพรรค และเชื่อมั่นในคำชี้แจงที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ วันนี้สิ่งที่พรรคทำได้ ต้องเคารพการตัดสินตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี ถ้าได้กลับมาดำรงตำแหน่งต่อไป เชื่อว่าก็พร้อมที่จะทำงานต่อ แต่ถ้ามีเหตุอะไรก็ตามให้ไม่สามารถเป็นดำรงตำแหน่งต่อ พรรคเพื่อไทยก็พร้อม เรายังเหลือแคนดิเดตนายกฯ อีกหนึ่งท่าน คือนายชัยเกษม นิติสิริ ซึ่งเราก็พร้อมผลักดันให้นายชัยเกษม เป็นนายกฯ คนต่อไป ถ้าคำตัดสินของศาลส่งผลให้นางสาวแพทองธาร ออกจากตำแหน่ง
ส่วนมั่นใจว่าผลจะเป็นไปในทางบวกหรือไม่ นายดนุพร กล่าวว่า เราทุกคนหวังว่าเป็นแบบนั้น ไม่มีใครคาดเดาได้ เพราะเราไม่สามารถทราบได้ว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินอย่างไร เพราะต้องมีคำตัดสินส่วนตัว และมาประชุมร่วมกัน ว่าแต่ละท่านมีความเห็นอย่างไร ถึงจะมีคำพิพากษากลางในช่วงบ่ายของวันที่ 29 ส.ค. ไม่มีใครคาดการณ์ได้ และเราเคารพในคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคมนี้พรรคเพื่อไทย จะมีการตั้งวอร์รูมติดตาม ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดีของนายกรัฐมนตรี โดยขอความร่วมมือ สส. ของพรรคทุกคนอย่าพึ่งเดินทางกลับลงพื้นที่ขอให้มารวมตัวกันพรรคเพื่อไทยเพื่อร่วมให้กำลังใจกับนางสาวแพทองธารไม่ว่าผลคำวินิจฉัยจะออกมาอย่างไรก็ตาม