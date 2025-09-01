"ประเสริฐ” ชูไพ่ตายยุบสภา หาก ปชน.ไม่เลือก พท.

ฎประเสริฐ" เชื่อมั่น ปชน.จะเลือกโหวตให้แคนดิเดตจากเพื่อไทยนั่งนายกฯ เผยรอผลประชุม สส.พรรคส้มบ่ายนี้ แต่คงไม่ก้าวล่วง เพราะอาจมีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้อง ส่วน "หน.อิ๊งค์" ยังไม่มีความเห็นเรื่องนี้ ชี้ยุบสภาอาจเป็นทางออกหนึ่งหาก ปชน.ไม่ร่วมมือกับ พท.
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 1 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม แกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการรวมเสียงโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทย ว่า อยู่ระหว่างรอการตัดสินใจของพรรคประชาชน (ปชน.) จะมีแนวโน้มอย่างไร มั่นใจว่า พรรค ปชน.จะเลือกพรรค พท. เพราะมีข้อเสนอที่มีการพูดคุยกัน และคิดว่าประเทศจะได้เดินหน้าไปได้
ผู้สื่อข่าวถามว่า มีกระแสข่าวว่า พรรค ปชน.อาจจะไม่มีคำตอบในวันนี้ว่า จะเลือกใคร นายประเสริฐ กล่าวว่า ไม่ทราบ ต้องถามพรรค ปชน. และคิดว่าพรรค ปชน.ต้องดูรอบคอบ เพราะการตัดสินใจครั้งนี้จะถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งหนึ่ง จึงต้องใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจ
เมื่อถามว่า ตรงไหนที่คิดว่า พรรค ปชน.จะตัดสินใจเลือกพรรค พท.มากกว่าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายประเสริฐ กล่าวว่า คิดว่าเหตุผลของเรา เงื่อนไขที่พรรค ปชน.ยื่นมาเราสามารถปฏิบัติได้ ทั้งเรื่องยุบสภาภายใน 4 เดือน หรือแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ แต่อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของพรรค ปชน.ตนคงไม่เข้าไปก้าวล่วง เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่พรรค ปชน.ต้องใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ซึ่งตนไม่สามารถลงในรายละเอียดได้
เมื่อถามว่า ข้อเสนอของพรรค ปชน. ทางพรรค ภท.รับได้เหมือนกัน พรรค พท.มีอะไรที่แตกต่าง นายประเสริฐ กล่าวว่า คงจะมีปัจจัยอื่น ตนไม่ทราบว่า พรรค ปชน.จะตัดสินใจภายใต้เหตุผลอะไร เพราะทราบว่าทาง พรรค ภท.รับเงื่อนไขเหมือนกัน เป็นเรื่องที่เรายังไม่สามารถคาดเดาได้
เมื่อถามอีกว่า การที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯไปคุยกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนำคณะก้าวหน้า จะทำให้พรรค พท.ได้เปรียบที่พรรค ปชน.จะเลือกหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่าเขาคุยอะไรกันบ้าง ไม่ทราบจริงๆ
เมื่อถามว่า ทาง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรค พท.ว่าอย่างไรบ้าง นายประเสริฐ กล่าวว่า หัวหน้าพรรคยังไม่มีความเห็นอะไรในเรื่องนี้
ผู้สื่อข่าวถามว่า ถ้าพรรค ปชน.เลือกโหวตให้พรรค ภท. ทางพรรค พท.จะใช้เกมการยุบสภาหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า เรื่องการยุบสภาถือเป็นทางออกทางหนึ่ง เพื่อไม่ให้บ้านเมืองเกิดทางตัน สมมุติเกิดกรณีพรรค ปชน.ไม่ตัดสินใจร่วมมือกับพรรคใดเลย ถ้าเกิดแบบนี้จะทำอย่างไร ถ้าเขาไม่เดินทางไหนเลย แบบนี้บ้านเมืองจะไปอย่างไรต่อ ซึ่งทางออกเรื่องการยุบสภาก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าสามารถทำได้และทำไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญด้วย ในอนาคตคงจะต้องมีความชัดเจนในประเด็นนี้ด้วย
เมื่อถามย้ำว่า ถ้ายุบสภาแล้วมีคนไปร้องต่อศาลจะทำอย่างไร นายประเสริฐ กล่าวว่า มันก็พูดยาก ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้และเกิดขึ้นแล้ว