"ภูมิธรรม-ทวี-เดชอิศม์" ถึงปชน. ด้อมส้มด่าไล่พรรคเพื่อเขมร "ช่อ" ยิ้มมอง “ธนาธร-ชัยธวัช” โผล่ใกล้พรรค

“ภูมิธรรม-ทวี-เดชอิศม์” พร้อมแกนนำเพื่อไทย ถึง ปชน. เจอมวลชนส้มตะโกนไล่ “พรรคเพื่อเขมร เก็ทเอาท์” ขณะที่ “ช่อ” ยืนมองยิ้มจากบนตึก ด้าน “ธนาธร-ชัยธวัช” โผล่ร้านกาแฟใกล้พรรค
วันนี้ (31ส.ค.) เมื่อเวลา 13:55 น. แกนนำพรรคเพื่อไทย นำโดย นายภูมิธรรม เวชยชัย นายสรวงศ์ เทียนทอง นายชูศักดิ์ ศิรินิล นางสาวจิราพร สินธุไพร นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยยกเว้นนายภูมิธรรม ขณะที่แกนนำพรรคร่วมรัฐบาล มี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ นายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรค ประชาธิปัตย์ และนายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางมาถึงที่ทำการพรรคประชาชน ไม่มีแกนนำของพรรคประชาชนลงมาต้อนรับที่หน้าพรรค แต่มีนาย นายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรค ,นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรค มารอรับ บริเวณที่หน้าลิฟต์
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายชูศักดิ์ ว่านางสาวแพทองธาร ชินวัตร จะต้องพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยหรือไม่จากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายชูศักดิ์ได้ใส่หัวก่อนที่จะระบุว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ด้านเดชอิศม์ ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายเฉลิมชัย ระบุว่าไม่ทราบการเดินทางมาที่พรรคประชาชนในครั้งนี้ ซึ่งนายเดชอิศม์ กล่าวกับสื่อมวลชนทีเล่นทีจริงว่า ลืมบอก
จากนั้นเจ้าหน้าที่พรรค ได้นำคณะทั้งหมดขึ้นไปด้านบนของที่ทำการพรรคประชาชนซึ่งมี นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน, นายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรค ,นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรค และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรค รวมวงพูดคุยในครั้งนี้
สำหรับบรรยากาศด้านหน้าที่ทำการพรรคประชาชน เมื่อแกนนำพรรคเพื่อไทย และพรรคร่วมรัฐบาล เดินทางมาถึง มีกลุ่มมวลชนที่สนับสนุนพรรคประชาชน นำป้ายข้อความมาชู อาทิ “ซ้ายก็เจ็บ ขวาก็เจ็บ” ,“ฉันทามติให้หัวหน้าเท้งเอาที่เจ็บน้อยที่สุด” , “ครั้งนี้คงไม่ได้ยินคำว่าเสียสัตย์เพื่อชาติอีกนะ”, “เพื่อไทยศูนย์รวมโจร” เป็นต้น พร้อมตะโกนต่อว่าแกนนำพรรคเพื่อไทย บางคนตะโกน ว่า “น่าไม่อายเหมือนเด็กอมมือ ดูถูกเขาวันนี้หน้าด้านมาหาเขา” บางคนตะโกนว่า“พรรคเพื่อเขมร เก็ทเอาท์”
ขณะที่ผู้สื่อข่าวสังเกตุเห็น นางสาวพรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า ได้ยืนมองจากชั้นสองของที่ทำการพรรค ในระหว่างที่นายภูมิธรรม เดินทางมาถึงและกลุ่มมวลชนมีการตะโกนขับไล่
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีมวลชนตะโกนไล่แต่บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ได้เกิดเหตุชุลมุนขึ้นแต่อย่างใด
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ก่อนที่จะถึงเวลานัดหมายระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนในเวลา 14:00 น. ผู้สื่อข่าวได้เจอแกนนำคณะก้าวหน้า ได้แก่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และนายชัยธวัช ตุลาธน อยู่ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งใกล้ที่ทำการพรรคประชาชนประมาณ 100 เมตร