กก.บห.ปชป.จ่อถกทิศทางร่วมรบ. "เฉลิมชัย" ไม่รู้ “เดชอิศม์” แจมถกพท.-ปชน. บอกไม่ใช่หน้าที่เรา

ปชป.เตรียมประชุม กก.บห. คุยทิศทางร่วมรัฐบาล ”เฉลิมชัย“ เข้าพรรค บอก ไม่รู้ “เดชอิศม์” ร่วมวงถกพท.-ปชน.หรือไม่ ชี้ ไม่ใช่หน้าที่เรา
วันนี้ (31ส.ค.) เมื่อเวลา 12.10.น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางเข้าที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนที่จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคในเวลา 15.00 น.
โดยนายเฉลิมชัย ปฏิเสธถึงกระแสข่าวที่นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเลขาธิการพรรค จะไปร่วมการเจรจาระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชน ในช่วงบ่ายวันนี้ด้วย โดยระบุว่า ตนไม่ทราบ เนื่องจากยังไม่ได้พบกัน ก่อนกล่าวทิ้งท้ายว่า "ไม่ได้คุยหรอกครับ เพราะไม่ใช่หน้าที่เรา"