กก.บห.ปชป.จ่อถกทิศทางร่วมรบ. "เฉลิมชัย" ไม่รู้ “เดชอิศม์” แจมถกพท.-ปชน. บอกไม่ใช่หน้าที่เรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปชป.เตรียมประชุม กก.บห. คุยทิศทางร่วมรัฐบาล ”เฉลิมชัย“ เข้าพรรค บอก​ ไม่รู้​ “เดชอิศม์” ร่วมวงถกพท.-ปชน.หรือไม่​ ชี้​ ไม่ใช่หน้าที่เรา

วันนี้ (31ส.ค.) เมื่อเวลา​ 12.10.​น.​ นายเฉลิม​ชัย​ ศรีอ่อน​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง​ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางเข้าที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนที่จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคในเวลา 15.00​ น.

โดยนายเฉลิมชัย​ ปฏิเสธถึงกระแสข่าวที่นายเดชอิศม์​ ขาวทอง​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​มหาดไทย​ ในฐานะเลขาธิการพรรค​ จะไปร่วมการเจรจาระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชน ในช่วงบ่ายวันนี้ด้วย​ โดยระบุว่า​ ตนไม่ทราบ​ เนื่องจากยังไม่ได้พบกัน​ ก่อนกล่าวทิ้งท้ายว่า​ "ไม่ได้คุยหรอกครับ​ เพราะไม่ใช่หน้าที่เรา"

