ทำเนียบคึกคัก! “สามีนายกฯ-รมต.พท.-พรรคร่วม" ตบเท้าเข้าให้กำลังใจ “อิ๊งค์" ลุ้นคำพิพากษา

ทำเนียบคึกคัก! “สามีนายกฯ-รมต.พท.-พรรคร่วม" แห่ตบเท้าเข้าทำเนียบ ให้กำลังใจ “นายกฯอิ๊งค์" ลุ้นศาลรธน.ตัดสิน
เมื่อวันที่ (29 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาล เป็นไปอย่างคึกคัก หลังจากน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.วัฒนธรรม เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จากนั้นนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีนายกฯ เดินทางมาสมทบที่ตึกไทยฯ
ขณะที่บรรดารัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ที่ไม่ติดภารกิจ เดินทางมาตั้งแต่เวลา13.00 น.อาทิ นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.แรงงาน นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.ต่างประเทศ นายชูศักดิ์ ศิรินิล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.จิราพร สินธุไพร รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง
รวมถึงรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาล อาทิ พ.ต.ท.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาติ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา นายจตุพรบุรุษพัฒน์ รมว.พาณิชย์ นายเดชอิศม์ ขาวทอง เค้าเป็นคน รมช.มหาดไทย ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ นายชัยชนะ เดชเดโช รมช.สาธารณสุข
ทยอยเดินเข้าทำเนียบ เพื่อให้กำลังใจ และติดตามรับฟังผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ตึกไทยคู่ฟ้า