"สิริพงศ์" ย้ำ ภท.ให้เกียรติ ปชน.ส่ง "อนุทิน" คุยเอง เหน็บ พท.ยกคดีเขากระโดงเป็นเงื่อนไข แต่ลืมคดีอัลไพน์

"สิริพงศ์" บอก ภท.ให้เกียรติ ปชน. ส่ง "อนุทิน" ดีลเอง แขวะเพื่อไทยยกคดีเขากระโดง-ฮั้ว สว.เป็นเงื่อนไข แต่ลืมตั๋ว PN รุกที่เขาใหญ่-อัลไพน์
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยย้ำว่า พรรคภูมิใจไทยรอฟังผล การตัดสินใจ ของพรรคประชาชนวันนี้ และได้ยืนยันว่าที่ผ่านมา ทำดีที่สุดแล้ว ให้เกียรติพรรคประชาชน อย่างมากด้วยการส่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไปพูดคุยด้วยตัวเอง เมื่อเทียบกับฝั่งพรรคเพื่อไทย ที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคไม่ได้เดินทางไปพูดคุยด้วยตัวเอง อีกจุดหนึ่งพรรคภูมิใจไทยยังคงมั่นใจในจุดยืนที่ไม่เคยผิดคำพูด และพรรคภูมิใจไทยสามารถตอบสนอง ความต้องการของพรรคประชาชนได้มากกว่า
ขณะเดียวกันขอฝากไปยังพรรคเพื่อไทยด้วยว่า การที่หยิบเรื่องของคดี เขากระโดงและฮั้ว สว.มาเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอ และเงื่อนไขร่วมรัฐบาล แต่ลืมไปหรือไม่ว่ายังมีคดีตั๋วสัญญาการใช้เงิน หรือตั๋วPN รุกที่ต้นน้ำเขาใหญ่ ของอดีตนายกรัฐมนตรี และคดี สนามกอล์ฟอัลไพน์ที่พรรคประชาชนติดใจ.