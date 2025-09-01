ปชน.นัดถก สส.บ่ายนี้ คาดกั๊กหนุนขั้วใดนั่งนายกฯ รอเปิดทีเดียวตอนโหวตในสภาฯ

พรรคประชาชน นัดถก สส.บ่ายวันนี้ คาดยังกั๊กเลือกแคนดิเดตฝั่ง 'เพื่อไทย' หรือ 'ภูมิใจไทย' เป็นนายกฯ เหตุรอเคาะวันโหวต รู้พร้อมกันในสภาฯ ทีเดียว
วันนี้ (1 ก.ย. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวลา 13:00 น. จะมีการประชุมนัดพิเศษของ สส.พรรคประชาชน ที่อาคารอนาคตใหม่ ที่ทำการพรรคประชาชน เพื่อหารือและกำหนดแนวทางในการโหวตเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยการประชุม สส. นัดพิเศษดังกล่าว ได้มีขึ้นภายหลังจาก 2 พรรคการเมือง ที่พยายามรวบรวมเสียงข้างมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาล ประกาศว่าพร้อมยอมรับเงื่อนไขที่พรรคประชาชนเสนอ เพื่อแลกกับเสียงโหวตของ สส. พรรคประชาชน ทั้ง 143 คน สนับสนุนให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองนั้นได้ดำรงตำแหน่ง โดยเงื่อนไขของพรรคประชาชนทั้ง 3 ข้อ ประกอบด้วย
1. รัฐบาลเฉพาะกิจจะต้องยุบสภาภายใน 4 เดือน
2. รัฐบาลต้องดำเนินการจัดทำประชามติ เพื่อนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)
3. พรรคประชาชนจะไม่ร่วมรัฐบาลเด็ดขาด และไม่มีบุคคลในพรรคหรือตัวแทน ไปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ทั้งนี้ พรรคภูมิใจไทย นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ได้เข้าหารือกับแกนนำพรรคประชาชนเมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา และพรรคเพื่อไทย นำโดย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาลเดิม เข้าหารือกับแกนนำพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ (31 ส.ค. 68)
สำหรับการประชุม สส. ของพรรคในช่วงบ่ายของวันนี้ แหล่งข่าวเผยว่า กรรมการบริหารพรรค และ สส. ของพรรค จะเข้าร่วมประชุม โดยเปิดโอกาสให้แต่ละคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่จะไม่มีการให้ สส. ลงมติ เนื่องจากแกนนำของพรรคได้มีการตัดสินใจไว้เบื้องต้นแล้ว
แหล่งข่าว เปิดเผยอีกว่า ในการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนหลังการประชุมวันนี้ อาจยังไม่ได้เปิดเผยอย่างชัดเจนว่า พรรคประชาชนจะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองใด เนื่องจากต้องผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมือง หรือวิป ของทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ในวันที่ 1-2 ก.ย. นี้ก่อน เพื่อดูว่ามีวาระการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้าบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อไร แล้วจึงจะได้เห็นทิศทางการโหวตของ สส.พรรคประชาชน ทั้ง 143 คน ในการประชุมสภาฯ วาระเลือกนายกรัฐมนตรีดังกล่าว