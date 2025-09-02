“ทวี“ ดอดพบ "ชัยเกษม" อวยแข็งแรงคุณสมบัติผู้นำบริหารแบบนิติรัฐนิติธรรม หยอดส้มมีระบบไม่ต้องชี้นำ

หน.ประชาชาติ โผล่เข้าพบ ”ชัยเกษม“ ที่บ้านพักส่วนตัว เผย สุขภาพแข็งแรง ยกมีคุณสมบัติผู้นำ พร้อมนั่ง นายกฯ บอก เฉียบคม บริหารแบบนิติรัฐนิติธรรม หยอดพรรคส้มมีระบบไม่ต้องชี้นำ เชื่อพร้อมหนุน
วันนี้ (2 ก.ย.68) พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาติ เดินทางไปเยี่ยมนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ที่บ้านพัก ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ ก็มีนายจักรภพ เพ็ญแข เดินทางไปพบนายชัยเกษมที่บ้านเช่นเดียวกัน
โดยนายทวี เปิดเผยภายหลังการเข้าพบนายชัยเกษม ซึ่งขณะนี้นายชัยเกษมสุขภาพแข็งแรงดี และจากการพูดคุย ในบางประเด็นยังมีความเฉียบคม และมีพลัง ในฐานะที่เคยอยู่ในกระบวนการยุติธรรมด้วยกันและเติบโตในฐานะนักกฎหมาย ระหว่างประเทศด้วย และเคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมก็ยังคงรักและเคารพท่าน ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในช่วงใด เพราะท่านยึดในหลักนิติรัฐนิติธรรม ในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งได้วางตัวให้เห็น และในฐานะที่ เราได้มอบหมายให้พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อ นายชัยเกษม เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จึงได้มาพบปะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในสมาชิกพรรคประชาชาติ ว่าในสถานการณ์ที่บ้านเมืองกำลังเปลี่ยนผ่านและเกิดความขัดแย้ง ความยุติธรรมต้องมาก่อน ซึ่งนายชัยเกษมเป็นบุคคลที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะหากมองภาพในอนาคต หากมีการใช้อำนาจเกินเลยไปโดยขาดหลักนิติธรรม ไม่ว่าจะเป็นระบบการเลือกตั้ง หรือการแต่งตั้งโยกย้ายโดยระบบที่ปล่อยให้มีอิทธิพลเหนือระบบราชการ ใช้อำนาจครอบงำระบบต่างๆ ตนเชื่อว่าหากนายเกษมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ในบรรดาคุณสมบัติ ที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำของท่าน จะสามารถใช้เวลาไม่มากในการแก้ปัญหาต่างๆ ท่านก็คงอยากจะคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยการยุบสภา เพื่อให้เกิดการเลือกตั้ง
พันตำรวจเอกทวียัง นายชัยเกษมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะที่พูดคุยกันท่านมีการคิดและไตร่ตรองก่อนจะพูด ถือว่าเป็นคุณสมบัติของผู้นำ
ส่วนประเด็นที่มีการถกเถียงว่านายชัยเกษมไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคเพื่อไทย พันตำรวจเอกทวีย้ำว่าท่านรับทราบแล้วและกำลังเดินทางมาพรรคเพื่อไทย
ทั้งนี้ ตนชื่นชมพรรคประชาชนที่เป็นพรรคที่มีมีระบบ ไม่ต้องไปชี้นำและเชื่อว่า จะมีการพิจารณาที่ดีที่สุด และย้ำว่านายชัยเกษมเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำสูงเชื่อว่าพรรคประชาชนจะเห็นถึงคุณสมบัตินี้