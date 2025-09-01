“ภูมิธรรม” หงุดหงิดข่าว “ชัยเกษม“ บอกเพื่อไทยยังไม่ติดต่อ ลั่นใครจะรู้ดีเท่าพรรค ย้ำคุยกันแล้ว

“ภูมิธรรม” หงุดหงิด หลัง “ชัยเกษม“ บอกเพื่อไทยยังไม่ติดต่อให้นั่งนายกฯ แถมไม่ถูกเชิญเข้าร่วมหารือ ปชน. ลั่นใครจะรู้ดีเท่าเพื่อไทย ยันได้คุยกันแล้ว
วันนี้ (1 ก.ย.68) เวลา 13.30 น. ที่กระทรวงมหาดไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยน้ำเสียงหงุดหงิด ถึงกรณีที่นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย ได้ให้สัมภาษณ์สื่อยังไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคเพื่อไทย รวมถึงไม่ได้ถูกเชิญให้ร่วมคุยกับพรรคประชาชนเมื่อวานนี้นั้นว่า ใครจะรู้ดีเท่าพรรคเพื่อไทย และเท่าที่ฟังก็มีหลายคำตอบ เพราะบางสื่อก็บอกว่า คุยแล้ว เอาตามที่ตนเองว่า
“ขอให้เอาของจริงเลย ถ้าท่านว่าอย่างไรก็ให้ท่านพูดมา ถ้าตามข่าวว่าอย่างนั้นนะ” นายภูมิธรรม กล่าว
เมื่อถามย้ำว่า ได้แจ้งนายชัยเกษมแล้วใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ครับ ได้พูดคุยกันแล้ว