ชัดเจน! อีก 5 งูเห่าเพื่อไทย ทยอยออกกลุ่มไลน์ สส.พรรค หนุน ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ

สส.เพื่อไทยอีก 5 คนทยอยออกจากกลุ่มไลน์พรรค หันไปสนับสนุน "อนุทิน" นั่งนายกฯ เผยมีท่าทีเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้แล้ว และได้จังหวะเหมาะ
วันที่ 30 ส.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ไปร่วมเปิดตัวกับพรรคภูมิใจไทย ตั้งรัฐบาลเมื่อวานนี้ และสนับสนุนให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนั้น ทำให้นายศักดิ์ดา ถูกดีดออกจากกลุ่มไลน์ สส.พรรคเพื่อไทย
นอกจากนี้ ยังมี สส.เริ่มทยอยออกจากกลุ่มไลน์ สส.ของพรรคเพื่อไทย อีก อาทิ นายประเสริฐ บุญเรือง สส.กาฬสินธุ์, พล.ต.ต.สุรพล บุญมา สส.นครนายก, นพ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ สส.ศรีสะเกษ และนางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร สส.ศรีสะเกษ ซึ่งรายชื่อเหล่านี้ สส.ในพรรคทราบดีแล้วถึงท่าทีที่เปลี่ยนไป เพียงแค่รอจังหวะเวลาเท่านั้น และเมื่อถึงจังหวะโอกาสเหมาะสม จึงได้ตัดสินใจ