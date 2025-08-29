“นฤมล” เตรียมขอมติพรรคโหวต "อนุทิน" นั่งนายกฯ “ธรรมนัส” ให้เสียงส่วนใหญ่ตัดสิน

“นฤมล” ชี้โหวต “อนุทิน” นั่งนายกฯ ต้องขอมติพรรคก่อน เผย “ธรรมนัส” ให้การตัดสินใจขึ้นกับเสียงส่วนใหญ่พรรค
วันนี้(29 ส.ค.) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม กล่าวภายหลังการหารือกับพรรคภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาลว่า ได้หารือถึงปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งเราก็เข้าใจปัญหาตรงกัน ในการเข้าก้าวข้ามทางตันทางการเมือง และรายละเอียดว่าจะทำอะไรบ้างก็ไปในทางเดียวกัน ซึ่งที่เหลือ ก็ต้องทำตามข้อบังคับพรรค โดยจะนำข้อเสนอของพรรคภูมิใจไทย เข้าพิจารณากรรมการบริหารพรรค เพื่อเป็นมติทางการของพรรคต่อไป
เมื่อถามว่า พร้อมจะโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกฯ ใช่หรือไม่ นางนฤมล กล่าวว่า จะไปขอมติพรรค
เมื่อถามว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ได้ให้เหตุผลอย่างไรบ้าง เพราะไม่ได้มาร่วมเจรจาด้วย นางนฤมล กล่าวว่า ไปตามเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกพรรค ซึ่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้มีการหารือในระดับหนึ่งแล้ว