"กล้าธรรม" แถลงจุดยืนยึดประโยชน์ชาติศาสน์กษัตริย์ กั๊กขอฟังเสียงสมาชิกก่อนตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาล

“พรรคกล้าธรรม” แถลงจุดยืน ยึดประโยชน์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แนวทางต้องตรงกัน ย้ำ ขอฟังเสียงสมาชิกก่อนตัดสินใจเข้าร่วม รบ.
วันนี้ (29ส.ค.) เมื่อเวลา 18.30 น.พรรคกล้าธรรม นำโดย นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรค แถลงข่าวจุดยืนของพรรคภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้คณะรัฐมนตรีชุดเดิมสิ้นสุดลงโดยทันที อันเนื่องมาจากนายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติและฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงว่า เราต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ โดยยึดหลักประโยชน์ 3 สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ส่วนเราจะจับมือร่วมกับใครนั้น ขอดูทิศทางการบริหารประเทศของทั้ง 2 ฝ่าย และสอดคล้องกับแนวทางของกล้าธรรมหรือไม่ ทั้งนี้ เราจะต้องฟังมติของสมาชิกพรรคด้วย
“จุดยืนของพรรคกล้าธรรม คือ การแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญเราก็พร้อมที่จะร่วมมือกันแก้ไข และกฎหมายอื่นๆ ที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนและประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปให้ได้”นางนฤมล กล่าว
เมื่อถามว่าทำไมพรรคกล้าธรรม ถึงไม่ได้เดินทางไปร่วมกับอดืตพรรคร่วมฯ นางนฤมล บอกว่า ตอนที่ศาลท่านอ่านคำวินิจฉัย ตนอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรี กับท่านนายก หลังจากท่านนายกแถลงเสร็จ เราจะเดินหน้าต่ออย่างไร ตนเองตัดสินใจเป็นตัวคนเดียวไม่ได้ เพราะเราเป็นพรรคการเมือง เราต้องมารับฟังความเห็นของสมาชิกพรรคทุกคน และต้องขอมติของทุกคนในพรรคว่าเราจะเดินไปในทิศทางใด จึงเดินทางมาที่พรรคก่อน เพื่อที่จะถามพี่น้องพรรคกล้าธรรมว่า จะเดินหน้าต่ออย่างไร จึงต้องมารับฟังความเห็นของสมาชิกพรรคก่อน