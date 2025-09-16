หุ้นแกว่งไซด์เวย์อัพกรอบจำกัด รับ Sentiment บวกหุ้นสหรัฐทำนิวไฮ-จับตาโฉมหน้า ครม.ใหม่

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์อัพ แต่อัพไซด์เริ่มจำกัด โดยที่ได้รับ Sentiment หนุนจากตลาดหุ้นสหรัฐ โดยเฉพพาะดัชนี S&P500 ที่ทำระดับสูงสุดใหม่ (All time high) จากความคาดหวังการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้น และการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่มีทิศทางที่ดี
ขณะที่ตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้เปิดมาปรับตัวขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐ ส่วนปัจจัยในประเทศยังรอความชัดเจนของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่จะเข้ามาผลักดันมตารการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น
โดยให้แนวต้าน 1,310 จุด แนวรับ 1,290 จุด