หุ้นแกว่งแกว่งไซด์เวย์หลังขึ้นไปมาก ไร้ปัจจัยใหม่ รอติดตามคดีคลิปเสียงนายกฯ

นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ไนกรอบ โดยที่ดัชนียังอยู่ในโหมดที่ชะลอความร้อนแรง หลังจากที่ปรับขึ้นมาค่อนข้างมาก ทำให้สลับมาพักตัว และยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่เข้ามาเพิ่มเติม
ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังคงรอความชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินคดีความที่เกี่ยวข้องกับการเมือง โดยเฉพาะคดีคลิปเสียงของนายกรัฐมนตรี ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญกำหนดวินิจฉัยในวันที่ 29 ส.ค.ที่จะถึงนี้ และจะมีผลต่อคณะรัฐมนตรี ทำให้นักลงทุนยังคงรอติดตาม ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้เปิดมาเคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
โดยให้แนวต้าน 1,250 จุด แนวรับ 1,235 จุด