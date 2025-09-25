xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นแกว่งไซด์เวย์อัพ คาดหวัง ครม.เศรษฐกิจกระตุ้นตลาดหุ้น-ราคาน้ำมันขึ้นหนุน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดแกว่งไซด์เวย์อัพได้ โดยที่ติดตามคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจจะเข้าหารือกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ซึ่งคาดว่าจะเป็น

ปัจจัยที่เข้ามาช่วยหนุนต่อความคาดหวังในการกระตุ้นตลาดทุนของไทยได้ และเป็นแรงหนุนต่อตลาดหุ้นได้เช่นกัน

ขณะที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา ทำให้จะเป็นแรงหนุนต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานได้ด้วยเช่นกัน และส่งผลหนุนต่อดัชนี ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้เปิดมาเคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน

โดยให้แนวต้าน 1,290 จุด แนวรับ 1,265 จุด

กำลังโหลดความคิดเห็น