หุ้นปิดเช้าลบ 1.50 จุด ยังพักตัวรับแรงขายหุ้นใหญ่-กลุ่มพลังงานต้นน้ำกดดันแม้ DELTA ช่วยพยุง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,281.04 จุด ลดลง 1.50 จุด (-0.12%) มูลค่าซื้อขายราว 19,042.17 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีเคลื่อนไหวแดนบวกและแดนลบ โดยทำระดับสูงสุด 1,290.84 จุด และต่ำสุด 1,279.39 จุด
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าแกว่งตัวในกรอบ ยังคงเป็นภาพของการพักตัวในระยะสั้น โดยมีแรงขายทำกำไรหุ้นใหญ่ออกมากดดันหลังจากดีดขึ้นมารับแรงเก็งปัจจัยการเมืองในประเทศไปแล้ว แต่ก็มีแรงซื้อหุ้น DELTA ช่วยพยุงดัชนีได้บ้าง
ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันและค่าการกลั่นที่ปรับลดลง ส่งผลลบต่อหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำและโรงกลั่น
ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียช่วงเช้าเคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งในกรอบต่อไป โดยให้แนวต้าน 1,290 จุด แนวรับ 1,270 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,411.36 ล้านบาท ปิดที่ 166.50 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 756.30 ล้านบาท ปิดที่ 46.75 บาท ลดลง 1.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 675.06 ล้านบาท ปิดที่ 44.75 บาท ลดลง 0.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 633.73 ล้านบาท ปิดที่ 32.75 บาท ลดลง 0.25 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 583.23 ล้านบาท ปิดที่ 290.00 บาท ลดลง 2.00 บาท