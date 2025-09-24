หุ้นแกว่งในกรอบ รอความชัดเจนนโยบายรัฐบาลใหม่-กลุ่มพลังงานอาจหนุน

นายวีรวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.)เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบ ซึ่งยังคงรอปัจจัยใหม่ โดยเฉพาะปัจจัยในประเทศเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่จะออกมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจว่าจะเป็นอย่างไร
ขณะที่ปัจจัยจากต่างประเทศยังไม่มีปัจจัยใหม่เช่นเดียวกัน แต่อาจจะมีแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มพลังงานไดบ้าง หลังจากที่ข้อตกลงอิรักและรัฐบาลภูมิภาคของเคอร์ดิสถานเพื่อกลับมาส่งออกน้ำมันดิบผ่านตุรกียังชะงักอยู่ ทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่มขึ้น ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้เปิดมาส่วนใหญ่ปรับตัวลงเล็กน้อย
โดยให้แนวต้าน 1,285-1,290 จุด แนวรับ 1,260-1,265 จุด