หุ้นแกว่งไซด์เวย์อัพ การเมืองชัดเจน ตัวเลขจ้างงานสหรัฐต่ำคาดหนุนเฟดลดดอกเบี้ย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายวีรวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวไซด์เวย์อัพ หลังจากที่ปัจจัยการเมืองในประเทศเริ่มมีความชัดเจน และสภาฯมีการบรรจุวาระการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันศุกร์นี้ ทำให้ภาพการเมืองชัดเจนมากขึ้น และนำไปสู่การเลือกตั้งในระยะข้างหน้าในท้ายที่สุด

ขณะที่ตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ที่เปิดมาส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น ตามตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ โดยที่มีปัจจัยบวกจากที่มีสมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สนับสนุนการลดดอกเบี้ย หลังการรายงานอัตราการจ้างงานของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด ทำให้เป็นปัจจัยที่หนุนต่อ Sentiment ของตลาดหุ้น

โดยให้แนวต้าน 1,265-1,270 จุด แนวรับ 1,240-1,245 จุด

