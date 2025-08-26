ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.47-ติดตามฟันด์โฟลว์ราคาทองคำ-ทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(26ส.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.47 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดต่างประเทศวานนี้ที่ 32.46 บาทต่อดอลลาร์ฯ...ทั้งนี้ เงินบาทแกว่งตัวเป็นกรอบ (ระหว่างวันเคลื่อนไหวในช่วง 32.38-32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ) โดยเงินบาทแข็งค่าในช่วงแรกท่ามกลางแรงขายเงินดอลลาร์ฯ ในวงกว้าง หลังมีรายงานข่าวว่า ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งปลด ลิซา คุก ออกจากตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) (ซึ่งจุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับประเด็นความเป็นอิสระของเฟด) อย่างไรก็ดี เงินบาททยอยลดช่วงบวกลงในเวลาต่อมาตามการอ่อนค่าของสกุลเงินอื่นๆ ในเอเชีย (โดยเฉพาะหลังทางการญี่ปุ่นออกมากล่าวเตือนเรื่องการเคลื่อนไหวที่รุนแรงเกินไปของเงินเยน) ประกอบกับตลาดในประเทศยังคงรอติดตามปัจจัยทางการเมือง และต่างชาติยังคงขายสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่อง
สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 6,107.29 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทยเล็กน้อย 654 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.25-32.55 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก รวมถึงประเด็นทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด