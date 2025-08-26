หุ้นปิดร่วง 11.41 จุด ตามทิศทางตลาดต่างประเทศกังวล"ทรัมป์"ปลดบอร์ดเฟด-ขู่เก็บภาษีจีนหนัก

SET ปิดวันนี้ที่ 1,251.26 จุด ลดลง 11.41 จุด (-0.90%) มูลค่าซื้อขาย 59,158.26 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีเคลื่อนไหวแดนลบตลอดทั้งวัน โดยทำจุดสูงสุดที่ 1,262.93 จุด และทำจุดต่ำสุด 1,249.45 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 142 หลักทรัพย์ ลดลง 340 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 172 หลักทรัพย์
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการกิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเป็นภาพของการพักตัวหลังจากเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วจนถึงล่าสุดเมื่อวานนี้ตอบรับปัจจัยบวกการส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไปแล้ว ซึ่งเป็นไปตามทิศทางตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ที่ปรับลงตามตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืน และตลาดหุ้นยุโรปที่เปิดมาช่วงบ่ายก็ปรับตัวลงเช่นกัน
ปัจจัยกดดันตลาดส่วนนหนึ่งมาจากการที่ประธานนาธิบดีสหรัฐสั่งปลดนางลิซ่า คุก ออกจากสมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รวมถึงประธานาธิบดีสหรัฐยังขู่เก็บภาษีประเทศที่คุกคามบริษัทเทคโนโนโลยีของสหรัฐ และขู่รีดภาษีจีนเพิ่มเป็น 200% เป็นปัจจัยที่สร้างความกังวลต่อสถานการณ์สงครามการค้าที่ยังมีความไม่แน่นอน
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งไซด์เวย์ จับตาปัจจัยการเมืองในประเทศปลายสัปดาห์นี้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีคลิปเสียงของนายกรัฐมนตรี และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน ก.ค.ของสหรัฐ โดยให้แนวต้าน 1,235-1,240 จุด แนวรับ 1,255-1,260 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 4,353.51 ล้านบาท ปิดที่ 298.00 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 บาท
OR มูลค่าการซื้อขาย 4,279.34 ล้านบาท ปิดที่ 12.40 บาท ลดลง 0.50 บาท
HMPRO มูลค่าการซื้อขาย 3,887.10 ล้านบาท ปิดที่ 7.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,046.01 ล้านบาท ปิดที่ 164.00 บาท ลดลง 1.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,439.80 ล้านบาท ปิดที่ 12.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท