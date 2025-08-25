หุ้นปิดบวก 9.28 จุดดีดขึ้นตอบรับเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย รอติตตามคดีนายกฯ-ตัวเลข ศก.สหรัฐ

SET ปิดวันนี้ที่ 1,262.67 จุด เพิ่มขึ้น 9.28 จุด (+0.74%) มูลค่าซื้อขาย 39,908.97 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับขึ้นทำจุดสูงสุดที่ 1,268.13 จุด และทำจุดต่ำสุด 1,260.76 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 290 หลักทรัพย์ ลดลง 173 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 196 หลักทรัพย์
นายภูวดล ภูสอดเงิน ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับขึ้นตามตลาดต่างประเทศ หลังนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น ทำให้วันนี้หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มดอกเบี้ยขาลง อาทิ โรงไฟฟ้า ไฟแนนซ์ ปรับตัวขึ้น หนุน Sentiment หุ้นใหญ่ปรับตัวขึ้นมาด้วย
อีกทั้งหุ้นกลุ่มส่งออกปรับตัวขึ้นวันนี้ หลังกระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออกเดือนก.ค. ขยายตัว 11% ดีกว่าตลาดคาด รวมทั้งช่วงหลังตลาดกลับมาเล่นหุ้นกลุ่มส่งออกที่ราคาลงไปมากแล้ว และเล่นรับแนวโน้มเงินบาทอ่อนค่า
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งไซด์เวย์ สัปดาห์นี้ต้องติดตามประเด็นการเมืองในประเทศ ศาลฯวินิจฉันคดีคลิปเสียงน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แต่น้ำหนักที่มีผลต่อตลาดน้อยลง เนื่องจาก Price in ไปมากแล้ว หากคลี่คลายจะปลดล็อค Overhang ประเด็นการเมืองจะหนุนดัชนีไปต่อได้ ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศติดตามการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ และ GFP ไตรมาส 2/68 ของสหรัฐ โดยให้แนวรับ 1,240-1,250 จุด และแนวต้าน 1,270 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,682.38 ล้านบาท ปิดที่ 165.50 บาท ลดลง 1.50 บาท
THAI มูลค่าการซื้อขาย 2,196.92 ล้านบาท ปิดที่ 12.60 บาท ลดลง 0.30 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,555.91 ล้านบาท ปิดที่ 48.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,460.14 ล้านบาท ปิดที่ 11.70 บาท ลดลง 0.10 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 1,399.13 ล้านบาท ปิดที่ 20.90 บาท ลดลง 0.10 บาท