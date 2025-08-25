หุ้นปิดเช้าบวก 11.72 จุด วิ่งตามทิศทางหุ้นโลกตอบรับ ปธ.เฟดส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,265.11 จุด เพิ่มขึ้น 11.72 จุด (+0.94%) มูลค่าซื้อขายราว 21,911 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับขึ้นและเคลื่อนไหวแดนบวก โดยทำระดับสูงสุด 1,268.13 จุด และต่ำสุด 1,260.95 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าปรับขึ้นสอดคล้องกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอชียที้เด้งขึ้นมาตามตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์ โดยปัจจัยหนุนหลักๆั เป็นถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย และเริ่มดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย เป็น Sentiment บวกต่อตลาดหุ้น
ขณะเดียวกันมีแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) ของสหรัฐที่ปรับลดลง และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ขณะที่เงินบาทแข็งค่าขึ้น หนุนต่อตลาดหุ้นไทย และทำให้หุ้นกล่มโรงไฟฟ้ามีแรงซื้อเข้ามาจนกลายเป็นกลุ่มที่ช่วยผลักดันดัชนีในช่วงเช้าวันนี้
แนวโน้มตลลาดหุ้นไทยภาคบ่ายคาดว่ายังแกว่งตัวในแดนบวกต่อ ติดตามการรายงานตัวเลขส่งออกของไทยเดือน ก.ค.จะออกมาเป็นอย่างไร โดยให้แนวต้าน 1,270 จุด แนวรับ 1,250 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
THAI มูลค่าการซื้อขาย 1,291.81 ล้านบาท ปิดที่ 13.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,129.50 ล้านบาท ปิดที่ 166.50 บาท ลดลง 0.50 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,089.10 ล้านบาท ปิดที่ 48.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 816.23 ล้านบาท ปิดที่ 21.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 737.96 ล้านบาท ปิดที่ 11.70 บาท ลดลง 0.10 บาท