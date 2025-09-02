หุ้นแกว่งไซด์เวย์ รอความชัดเจนหน้าตารัฐบาลใหม่-ราคาน้ำมันขึ้นหนุนกลุ่มพลังงาน

นายวีรวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบ โดยยังรอความชัดเจนของการเมืองในประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หรือแนวทางในการยุบสภา ซึ่งยังเป็นปัจจัยที่ตลาดรอความชัดเจน
ขณะที่ปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาส่งผลต่อตลาดหุ้น แต่อาจจะมีปัจจัยการโจมตีรัสเซียของยูเครนที่กระทบต่อซัพพลายน้ำมัน หนุนต่อราคาน้ำมันปรับขึ้น และหนุนต่อหุ้นพลังงาน ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเปิดมา เช้านี้เคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
โดยให้แนวต้าน 1,255 จุด แนวรับ 1,235 จุด