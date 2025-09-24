น้ำมันขึ้น$1ทองคำทะลุ$3,800 หุ้นสหรัฐฯปิดลบจากแรงขายทำกำไร

ราคาน้ำมันขยับขึ้นมากกว่า 1 ดอลลาร์เมื่อวันอังคาร(23ก.ย.) หลังข้อตกลงคืนการส่งออกจากแคว้นเคอร์ดิสถานของอิรักหยุดชะงัก ปัดเป่าความกังวลของนักลงทุนว่ามันจะซ้ำเติมอุปทานล้นตลาด ส่วนวอลล์สตรีทปิดลบจากแรงเทขายของนักลงทุน ขณะที่ทองคำยังคงเดินหน้าทุบสถิติสูงสุดต่อไป
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 1.13 ดอลลาร์ ปิดที่ 63.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 1.06 ดอลลาร์ ปิดที่ 67.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
การส่งออกน้ำมันผ่านท่อลำเลียงจากแคว้นเคอร์ดิสถานของอิรักไปยังตุรกี ยังไม่สามารถกลับมาเริ่มได้ในวันอังคาร(23ก.ค.) แม้มีความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงยุติทางตัน ในขณะที่ 2 ชาติผู้ผลิตรายใหญ่สอบถามเกี่ยวกับการรับประกันการจ่ายหนี้
ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกลางอิรักกับรัฐบาลระดับภูมิภาคของแคว้นเคอร์ดิสถาน รวมถึงบริษัทน้ำมันต่างๆ มีเป้าหมายกลับมาส่งออกน้ำมันจากแคว้นเคอร์ดิสถานไปยังตลาดโลกผ่านตุรกี ราวๆ 230,000 บาร์เรลต่อวัน ทว่าปัญหาดังกล่าวทำให้การส่งออกหยุดชะงักมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันอังคาร(23ก.ย.) จากแรงขายทำกำไร หลังดีดตัวขึ้นภายใต้แรงหนุนของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เมื่อเร็วๆนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาใกล้ชิด หลัง เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ใช้ท่าทีอย่างระมัดระวังต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไป
ดาวโจนส์ ลดลง 88.76 จุด (0.19 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,292.78 เอสแอนด์พี ลดลง 36.83 จุด (0.55 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,656.92 จุด แนสแดค ลดลง 215.50 จุด (0.95 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,573.47 จุด
ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯไม่ได้ให้ข้อบ่งชี้มากเท่าไหร่ ว่าเมื่อไหร่ที่เฟดจะดำเนินการซ้ำอีกรอบ หลังจากเคลื่อนไหวปรับลดดอกเบี้ยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเน้นย้ำจะตรึกตรองพินิจพิเคราะห์ด้วยความรอบคอบ ระหว่างภัยคุกคามของเงินเฟ้อกับสัญญาณความอ่อนแอในตลาดแรงงาน
บรรดาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขยับลง หลังจากพุ่งขึ้นก่อนหน้านี้ ในนั้นรวมถึงเอ็นวิเดีย ที่ปรับลด 3.1% หนึ่งวันหลังผู้ผลิตชิปแห่งนี้เขย่าตลาดและแตะระดับราคาหุ้นสูงเป็นสถิติของตนเอง สืบเนื่องจากแผนการลงทุนในโอเพนเอไอ
ส่วนราคาทองคำยังคงเดินหน้าทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันอังคาร(23ก.ย.) ท่ามกลางการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ จากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และคาดหมายว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 40.60 ดอลลาร์ หรือ 1.10 % ปิดที่ 3,815.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)