น้ำมันขึ้นหลังยิวโจมตีฮามาสในกาตาร์ หุ้นสหรัฐฯปิดบวก-ทองทุบสถิติต่อเนื่อง

ราคาน้ำมันขยับขึ้นในวันอังคาร(9ก.ย.) หลังกองทัพอิสราเอลโจมตีพวกผู้นำฮามาสในกรุงโดฮา เมืองหลวงของกาตาร์ ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกและทองคำเดินหน้าทุบสถิติ ท่ามกลางความคาดหมายที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะปรับลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 37 เซนต์ ปิดที่ 62.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 37 เซนต์ ปิดที่ 66.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
น้ำมันดิบทั้ง 2 สัญญาดีดตัวขึ้นเกือบ 2% ไม่นานหลังอิสราเอลโจมตีในกาตาร์ แต่จากนั้นได้แกว่งตัวลง หลังสหรัฐฯรับประกันกับโดฮา ว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกในแผ่นดินของพวกเขา
นอกเหนือจากคำรับประกันของทำเนียบขาวที่มีต่อกาตาร์แล้ว ตลาดน้ำมันยังถูกเหนี่ยวรั้งบางส่วน เนื่องจากการโจมตีไม่ได้ความปั่นป่วนทางอุปทานพลังงานใดๆ อ้างอิงความเห็นของพวกนักวิเคราะห์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันอังคาร(9ก.ย.) โดยเอสแอนด์พี 500 แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังข้อมูลการจ้างงานฉบับแก้ไขในแง่ลบ เพิ่มความคาดหมายว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้ เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 196.39 จุด (0.43 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 45,711.34 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 17.46 จุด (0.27 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,512.61 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 80.79 จุด (0.37 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 21,879.49 จุด
รัฐบาลอเมริกาประมาณการล่าสุด คาดหมายว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯในรอบ 12 เดือนจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้า จะสร้างงานน้อยลง 911,000 อัตรา จากที่เคยประมาณการไว้ก่อนหน้านี้ บ่งชี้ว่าการเติบโตของการจ้างงานเข้าสู่ภาวะชะงักงันแล้ว ตั้งแต่ก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เปิดฉากรีดภาษีทั่วโลก
อ้างอิงข้อมูล FedWatch tool ของ CME เวลานี้ตลาดการเงินคาดหมายว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ย 0.25% ณ ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดในสัปดาห์หน้า และบ่งชี้ว่ามีโอกาสเกือบ 10% ที่จะมีการปรับลดดอกเบี้ยถึง 0.50%
ทั้งนี้ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสำหรับเดือนกรกฏาคมและสิงหาคม ก็บ่งชี้ถึงความอ่อนแอในตลาดแรงงานเช่นกัน
ปัจจัยความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ช่วยดันราคาทองคำ ในฐานะสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกรอบในวันอังคาร(9ก.ย.) ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อที่มีกำหนดเผยแพร่ออกมาในสัปดาห์นี้ โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 4.80 ดอลลาร์ หรือ 0.10% ปิดที่ 3,682.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)