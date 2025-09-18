น้ำมันและทองคำขยับลง หุ้นสหรัฐฯปิดผสมหลังเฟดลดดอกเบี้ยตามคาด

ราคาน้ำมันขยับลงในวันพุธ(17ก.ย.) จากข้อมูลคลังปิโตรเลียมสำรองของอเมริกา ส่วนวอลล์สตรีทปิดผสมผสานและทองคำปิดลบ หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ปรับลดดอกเบี้ยตามความคาดหมาย
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนตุลาคม ลดลง 47 เซนต์ ปิดที่ 64.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ลดลง 52 เซนต์ ปิดที่ 68.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
คลังน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐฯเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ลดลงอย่างมาก สืบเนื่องการส่งออกเพิ่มขึ้นและลดการนำเข้า จากการเปิดเผยของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานแห่งสหรัฐฯ(อีไอเอ)ในวันพุธ(17ก.ย.) อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บอกว่า ด้วยสต๊อกน้ำมันกลั่นเพิ่มสูงขึ้น ได้ก่อความกังวลทางอุปทานและทำให้ราคาทองคำขยับลง
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนในวันพุธ(17ก.ย.) โดยเอสแอนด์พี500และแนสแดคขยับลง หลังจากเฟดปรับลดดอกเบี้ย 0.25% ตามคาดและ เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด อ้างถึงตลาดงานอ่อนแอ
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 260.42 จุด (0.57 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,018.32 เอสแอนด์พี ลดลง 6.41 จุด (0.10 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,600.35 จุด แนสแดค ลดลง 72.63 จุด (0.33 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,261.33 จุด
คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) มีมติ 11 ต่อ 1 เสียง อนุมัติการปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 4.00-4.25% ในการประชุมในวันพุธ (17 ก.ย.) ตามการคาดการณ์ของตลาด และบ่งชี้ว่าจะมีการปรับลดลงอีกอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหลือของปี ตอบสนองต่อสัญญาความอ่อนแอในตลาดแรงงาน ความเคลื่อนไหวที่ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางภายในคณะกรรมการฯ
ในการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) เจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 0.25% รวม 0.50% ก่อนสิ้นปีนี้
พาวเวลล์ ระบุในถ้อยแถลง พูดถึงความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของคนว่างงานเมื่อเทียบกับเงินเฟ้อ แต่ขณะเดียวกันความด้านเงินเฟ้อก็ยังจำเป็นต้องได้รับการประเมินและบริหารจัดการ
ความเห็นของ พาวเวลล์ ตามหลังเฟดปรับลดดอกเบี้ยตามคาด ฉุดให้ราคาทองคำในวันพุธ(17ก.ค.) ขยับลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในการซื้อขายก่อนหน้านี้ โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 7.30 ดอลลาร์ หรือ 0.20 % ปิดที่ 3,717.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)