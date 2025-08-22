น้ำมันขึ้นหลังคุยสันติภาพยูเครน-รัสเซียหยุดชะงัก หุ้นสหรัฐฯและทองคำปิดลบ

ราคาน้ำมันขยับขึ้นในวันพฤหัสบดี(21ส.ค.) หลังรัสเซียและยูเครนต่างฝ่ายต่างกล่าวโทษอีกฝ่ายต่อกระบวนการสันติภาพที่หยุดชะงัก ส่วนวอลล์สตรีทและทองคำปรับลด นักลงทุนยังคงจับตาไปที่การประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ในวันศุกร์(22ส.ค.)
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 81 เซนต์ ปิดที่ 63.52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 83 เซนต์ ปิดที่ 67.67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
เส้นทางสู้สันติภาพในยูเครนยังคงไม่แน่นอน ทำให้นักลงทุนซื้อขายด้วยความระมัดระวัง หลังจากเกิดแรงขายเทในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลางความหวังว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ จะสามารถเจรจาทางการทูตยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนในเร็ววันนี้
อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่นั้นทั้งมอสโกและเคียฟต่างกล่าวโทษอีกฝ่ายสำหรับกระบวนการสันติภาพที่หยุดชะงัก และรัสเซียในวันพฤหัสบดี(21ส.ค.) ได้โจมตีครั้งใหญ่ใกล้ชายแดนยูเครนติดกับยุโรป ขณะที่เคียฟอ้างว่าพวกเขาได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งของรัสเซียเช่นกัน
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันพฤหัสบดี(21ส.ค.) นักลงทุนเกรงว่าถ้อยแถลงแนวแข็งกร้าวของประธานเฟดในวันศุกร์(22ส.ค.) อาจโหมกระพือความผันผวน
ดาวโจนส์ ลดลง 152.81 จุด (0.34 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 44,785.50 เอสแอนด์พี ลดลง 25.61 จุด (0.40 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,370.17 จุด แนสแดค ลดลง 72.55 จุด (0.34 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 21,100.31 จุด
ทุกสายตาจับจ้องไปยังที่ประชุมประจำปีของเฟด ในแจ็คสันโฮล โดยที่ เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯมีกำหนดกล่าวกับที่ประชุมในวันศุกร์(22ส.ค.) ในขณะที่พวกนักลงทุนจะพินิจพิเคราะห์ถ้อยแถลงของเขา เพื่อหาเงื่อนงำใดๆเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ตามหลังตลาดงานอ่อนแอลงเมื่อเร็วๆนี้
จากข้อทูลที่รวบรวมโดย LSEG พบว่านักลงทุนลดคาดการณ์ที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยลง 25% ในเดือนกันยายน จากระดับ 99.9% ในสัปดาห์ที่แล้ว เหลือ 79%
ส่วนราคาทองคำขยับลงในวันพฤหัสบดี(21ส.ค.) จากการแข็งค่าของดอลลาร์ ในขณะที่นักลงทุนเฝ้ารอถ้อยแถลงของประธานเฟด ณ ที่ประชุมประจำปี โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 2.00 ดอลลาร์ หรือ 0.20 % ปิดที่ 3,386.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)