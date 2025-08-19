น้ำมันขึ้น-ทองลงจับตาโต๊ะเจรจาทรัมป์กับเซเลนสกี หุ้นสหรัฐฯปิดในกรอบแคบๆ

ราคาน้ำมันขยับขึ้นและทองคำปรับลดในวันจันทร์(18ส.ค.) เฝ้ารอผลการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯกับประธานาธิบดีโวโลดีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ในเป้าหมายยุติสงครามระหว่างเคียฟกับมอสโก ส่วนวอลล์สตรีทปิดทรงตัว จับตารายงานผลประกอบการบริษัทและที่ประชุมประจำปีเฟด
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 62 เซนต์ ปิดที่ 63.42 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 75 เซนต์ ปิดที่ 66.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
นักลงทุนกำลังเฝ้ารอการประชุมหลังจากนี้ในวันเดียวกัน ระหว่าง ทรัมป์ กับ เซเลนสกี ในขณะที่ทั้งคู่พยายามหาทางบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามนองเลือดที่สุดในรอบกว่า 80 ปีของยุโรป
ทั้งนี้พวกนักลงทุนจับตาดูเงื่อนงำว่าผลการเจรจาจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันโลกอย่างไร ซึ่งมีความเป็นไปได้ทั้ง 2 ทาง ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรหรือมุ่งหน้าสู่ความปรองดอง
ส่วนราคาทองคำทรงตัวในวันจันทร์(18ส.ค.) นักลงทุนจับตาไปที่การเจรจากันระหว่างทรัมป์กับเซเลนสกี และบรรดาผู้นำยุโรป เช่นเดียวกับที่ประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ในสัปดาห์นี้ โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 4.60 ดอลลาร์ หรือ 0.10 % ปิดที่ 3,378.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯในวันจันทร์(18ส.ค.) ก็ปิดในกรอบแคบๆเช่นกัน นักลงทุนเฝ้ารอรายงานผลประกอบการจากบรรดาบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ทั้งหลาย เพื่อดูสัญญาณภาวะเศรษฐกิจ และที่ประชุมประจำปีของเฟดในสัปดาห์นี้ ที่เมืองแจ็คสัน โฮล
ดาวโจนส์ ลดลง 34.30 จุด (0.08 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 44,911.82 เอสแอนด์พี ลดลง 0.65 จุด (0.01 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,449.15 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 6.80 จุด (0.03 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 21,629.77 จุด
วอลล์มาร์ท, โฮม ดีโปต์ และ ทาร์เก็ต เช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ มีกำหนดเผยแพร่รายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางความคาดหมายว่าภาวะเงินเฟ้อได้เริ่มส่งผลกระทบกับพวกผู้บริโภคสหรัฐฯแล้ว
ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาอย่างใกล้ชิดกับที่ประชุมประจำปีของเฟด ในเมืองแจ็คสันโฮล รัฐไวโอมิง ระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 สิงหาคม โดยคาดหมายว่า เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด จะแถลงให้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจและกรอบนโยบายของธนาคารกลางแห่งนี้
(ที่มา:รอยเตอร์)