น้ำมันลงต่อ-ทองคำปรับลด หุ้นสหรัฐฯบวกหลังเงินเฟ้อเป็นไปตามคาด

ราคาน้ำมันขยับลงต่อเนื่องในวันอังคาร(12ส.ค.) นักลงทุนรอรายงานคลังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐฯที่มีกำหนดเผยแพร่ในช่วงกลางสัปดาห์ ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกและทองคำปรับลด จากแนวโน้มความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกันยายน ลดลง 79 เซนต์ ปิดที่ 63.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนตุลาคม ลดลง 51 เซนต์ ปิดที่ 66.12 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันมีขึ้นในขณะที่นักลงทุนเฝ้ารอรายงานคลังปิโตรเลียมสำรองจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานแห่งสหรัฐฯ(อีไอเอ)ที่มีกำหนดเผยแพร่ในวันพุธ(13ส.ค.) และเริ่มมองถึงอุปสงค์ที่กำลังลดลงเรื่อยๆ ในช่วงท้ายของฤดูกาลขับขี่ในช่วงต้นเดือนกันยายน
ในรายงานประจำเดือนที่เผยแพร่ในวันอังคาร(12ส.ค.) อีไอเอ คาดหมายว่ากำลังผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯจะแตะระดับ 13.41 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2025 สืบเนื่องจากการยกระดับการขุดเจาะ แม้เชื่อว่าราคาน้ำมันที่ลดต่ำลงจะกระตุ้นให้กำลังผลิตลดลงในปี 2026
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันอังคาร(12ส.ค.) โดยเอสแอนด์พี 500 และ แนสแดค แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังข่าวเงินเฟ้อดีดตัวขึ้นในเดือนกรฏาคม ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมาย ช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะปรับลดดอกเบี้ยในเดือนหน้า
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 483.52 จุด (1.10 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 44,458.61 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 72.31 จุด (1.13 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,445.76 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 296.50 จุด (1.39 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 21,681.90 จุด
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯรายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนกรกฏาคม ส่วนเมื่อเทียบเป็นรายปีเงินเฟ้อต่ำกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย กระตุ้นเสียงเรียกร้องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง
ความคาดหมายว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ตามหลังข้อมูลเงินเฟ้อ ผลักให้ราคาทองคำปิดลบเล็กน้อยในวันอังคาร(12ส.ค.) ขณะที่นักลงทุนหันไปจับตามองข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญๆอื่นๆที่มีกำหนดเผยแพร่ออกมาในสัปดาห์นี้ โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง 5.70 ดอลลาร์ หรือ 0.17 % ปิดที่ 3,399.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)