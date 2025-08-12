น้ำมันทรงตัว-หุ้นสหรัฐฯปิดลบ ทองคำร่วง$86จับตาข้อมูลเงินเฟ้อมะกัน

ราคาน้ำมันทรงตัวในวันจันทร์(11ส.ค.) หลังดิ่งลงกว่า 4% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จับตาความเป็นไปได้ในการเจรจาระหว่างอเมริกากับรัสเซียเกี่ยวกับสงครามในยูเครนในสัปดาห์นี้ ส่วนวอลล์สตรีทและทองคำปรับลด นักลงทุนเฝ้ารอข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 8 เซนต์ ปิดที่ 63.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 4 เซนต์ ปิดที่ 66.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันศุกร์(11ส.ค.) เผยว่าเขาจะพบปะกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ในวันที่ 15 สิงหาคม ในอะแลสกา เพื่อเจรจายุติสงครามในยูเครน
การเจรจาครั้งนี้มีขึ้นตามหลังสหัฐฯยกระดับกดดันรัสเซีย เพิ่มความเป็นไปได้ที่อเมริกาจะลงโทษมอสโกหนักหน่วงขึ้นไปอีก หากว่าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพ
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันจันทร์(11ส.ค.) นักลงทุนเฝ้ารอด้วยความเป็นกังวลต่อข้อมูลเงินเฟ้อที่จะเผยแพร่ออกมาในสัปดาห์นี้ เพื่อประเมินแนวโน้มสำหรับอัตราดอกเบี้ย
ดาวโจนส์ ลดลง 200.52 จุด (0.45 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 43,975.09 เอสแอนด์พี ลดลง 16.00 จุด (0.25 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,373.45 จุด แนสแดค ลดลง 64.62 จุด (0.30 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 21,385.40 จุด
พวกนักลงทุนคาดหมายการปรับทัพเมื่อเร็วๆนี้ ณ ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) และสัญญาณตลาดงานอ่อนแอ อาจผลักเฟดหันมาใช้จึดยืนนโยบายการเงินที่ผ่อนปรนกว่าเดิมในช่วงปลายปี
รายงานเงินเฟ้อผู้บริโภคประจำเดือนกรกฏาคม มีกำหนดเผยแพร่ออกมาในวันอังคาร(12ส.ค.) และเวลานี้นักลงทุนคาดหมายว่าว่ามีโอกาส 60% ที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
ส่วนราคาทองคำในวันจันทร์(11ส.ค.) ปิดลบหนัก หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ บอกว่าจะไม่มีการกำหนดมาตรการรีดภาษีกับทองคำนำเข้า ขณะที่นักลงทุนเฝ้ารอรายงานเงินเฟ้อ ที่จะให้สิ่งบ่งชี้เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 86.60 ดอลลาร์ หรือ 2.50 % ปิดที่ 3,404.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)