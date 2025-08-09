น้ำมันทรงตัว-ทองพุ่ง$37 หุ้นสหรัฐฯบวกจากแรงหนุนกลุ่มเทคโนโลยี

ราคาน้ำมันทรงตัวในวันศุกร์(8ส.ค.) ตลาดเฝ้ารอการประชุมที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ระหว่างประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย กับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ทองคำขยับขึ้นแรง
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกันยายน ทรงตัว ปิดที่ 63.88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 16 เซนต์ ปิดที่ 66.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สหรัฐฯและรัสเซียกำลังดำเนินการเพื่อมุ่งสู่ข้อตกลงหนึ่งๆสำหรับยุติสงครามในยูเครน ที่จะเปิดทางให้รัสเซียรักษาไว้ซึ่งการควบคุมดินแดนต่างๆที่พวกเขายึดครองระหว่างรุกรานทางทหาร ตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้
พวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯและรัสเซียกำลังเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่จะมีการประชุมกันระหว่าง ทรัมป์ กับ ปูติน ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า โดยปัจจุบันพวกเจ้าหน้าที่กำลังการเจรจาจัดระเบียบด้านดินแดนก่อนหน้าการประชุมนี้ ตามรายงานของบลูมเบิร์ก
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันศุกร์(8ส.ค.) ได้แรงหนุนจากกลุ่มเทคโนโลยี ในนั้นรวมถึงแอปเปิล ขณะที่พวกนักลงทุนคาดการณ์ในแง่ดีว่าธนาคารกลางอเมริกา(เฟด) จะปรับลดดอกเบี้ยในปีนี้
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 206.97 จุด (0.47 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 44,175.61 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 49.45 จุด (0.78 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,389.45 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 207.32 จุด (0.98 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 21,450.02 จุด
แอปเปิล ปิดบวก 4.6% ขยับขึ้นต่อเนื่องจากช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา หลังจากเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เผยว่าแอปเปิลจะลงทุนในสหรัฐฯเพิ่มเติมอีก 100,000 ล้านดอลลาร์ ยอดรวมเป็น 600,000 ล้านดอลลาร์ ในช่วง 4 ปีข้างหน้า
ขณะเดียวกันข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอเมื่อไม่นานมานี้ ได้เน้นย้ำความคาดหมายเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ส่วนราคาทองคำในวันศุกร์(9ส.ค.) ขยับขึ้นพอสมควร หลังมีรายงานว่าทำเนียบขาวมีแผนออกคำสั่งบริหารให้ความชัดเจนเกี่ยวกับท่าทีของประเทศเกี่ยวกับมาตรการรีดภาษีทองคำแท่ง โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 37.60 ดอลลาร์ หรือ 1.10% ปิดที่ 3,491.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)