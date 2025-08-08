น้ำมันลง6วันติดหลังปูติน-ทรัมป์เตรียมพบกันเร็วๆนี้ หุ้นสหรัฐฯปิดผสม-ทองสูงสุดรอบ2สัปดาห์

ราคาน้ำมันขยับลง 6 วันติดในวันพฤหัสบดี(7ส.ค.) หลังวังเครมลินเผยว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย จะพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหัฐฯ ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เพิ่มความคาดหวังทางการทูตในการยุติสงครามยูเครน ส่วนวอลล์สตรีทปิดผสมผสาน แม้มาตรการรีดภาษีมีผลบังคับใช้แล้ว ขณะที่ปัจจัยดังกล่าวดันทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกันยายน ลดลง 47 เซนต์ ปิดที่ 63.88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนตุลาคม ลดลง 46 เซนต์ ปิดที่ 66.43 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ยูรี ยูชาคอฟ ผู้ช่วยนโยบายต่างประเทศรัสเซีย ระบุว่า "ตามข้อบ่งชี้จากฝ่ายสหรัฐฯ มีข้อตกลงในหลักการในการจัดประชุมทวิภาคีระดับสูงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า"
อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา ทำเนียบขาวเผยว่าทั้ง 2 ฝ่ายยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่ประชุมและ ปูติน ต้องพบปะกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี เช่นเดียว เพื่อให้ได้ประชุมกับ ทรัมป์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันพฤหัสบดี(7ส.ค.) แม้มาตรการรีดภาษีใหม่ของทรัมป์ ที่กำหนดเล่นงานประเทศต่างๆหลายสิบชาติ มีผลบังคับใช้แล้ว โดยนักลงทุนจับตามองไปยังข้อยกเว้นคำขู่กำหนดเพดานภาษี 100% ที่จะเรียกเก็บกับเซมิคอนดัคเตอร์
ดาวโจนส์ ลดลง 224.48 จุด (0.51 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 43,968.64 เอสแอนด์พี ลดลง 5.06 จุด (0.08 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,340.00 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 73.27 จุด (0.35 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 21,242.70 จุด
นอกจากนี้แล้วบรรยากาศของการลงทุนยังได้แรงหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลง หลังวังเครมลินบอกว่าปูตินและทรัมป์ จะพบปะเพื่อเจรจากัน ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
ขณะเดียวกันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังได้แรงหนุนจากคำประกาศของทรัมป์ ที่จะมอบข้อยกเว้นรีดภาษีชิปแก่บริษัทต่างๆที่ลงทุนอย่างมากในสหรัฐฯ หรือรับปากว่าจะลงทุนอย่างมหาศาลในอเมริกา
ส่วนทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ในวันพฤหัสบดี(7ส.ค.) จากอุปสงค์สินทรัพย์เสี่ยงต่ำ หลังมาตรการรีดภาษีของทรัมป์ มีผลบังคับใช้และข้อมูลการจ้างงานเพิ่มความคาดหมายเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ย โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 20.30 ดอลลาร์ หรือ 0.60% ปิดที่ 3,453.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์/เอเอฟพี)