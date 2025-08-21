น้ำมันและทองคำปรับขึ้น หุ้นสหรัฐฯปิดผสมจับตาที่ประชุมใหญ่เฟด

ราคาน้ำมันขยับขึ้นในวันพุธ(20ส.ค.) จากข้อมูลคลังปิโตรเลียมสำรองสหรัฐฯ ส่วนวอลล์สตรีทและทองคำขยับลง เฝ้ารอความคิดเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอเมริกา(เฟด) ณ ที่ประจำปีในสัปดาห์นี้
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 86 เซนต์ ปิดที่ 63.21 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 1.05 ดอลลาร์ ปิดที่ 66.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานแห่งสหรัฐฯ(อีไอเอ) รายงานว่าคลังน้ำมันดิบสำรองของประเทศในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม ลดลงถึง 6.0 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่พวกนักวิเคราะห์คาดหมายไว้ว่าจะลดลงราว 1.8 ล้านบาร์เรล ปัจจัยนี้ช่วยดันราคาน้ำมันในวันพุธ(20ส.ค.)
ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันพุธ(20ส.ค.) โดยแนสแดคและเอสแอนด์พี500ขยับลง นักลงทุนเทขายกลุ่มเทคโนโลยี ในขณะที่เฝ้ารอความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด ณ ที่ประชุมประจำปีในสัปดาห์นี้ ที่เมืองแจ็คสันโฮล
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 16.04 จุด (0.04 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 44,938.31 เอสแอนด์พี ลดลง 15.59 จุด (0.24 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,395.78 จุด แนสแดค ลดลง 142.10 จุด (0.67 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 21,172.86 จุด
รายงาน Minutes ของที่ประชุมเฟดประจำเดือนกรกฏาคม ซึ่งมีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามเดิม เผยให้เห็นว่าบรรดาคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินเกือบทั้งหมด มองเป็นเรื่องเหมาะสมแล้วสำหรับการคงระดับเป้าหมายของอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 4.25% และ 4.50%
คาดหมายว่า เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯจะกล่าวกับที่ประชุมประจำปีของเฟดในวันศุกร์(22ส.ค.) และความเห็นของเขาจะถูกจับตาอย่างใกล้ชิดต่อการส่งสัญญาณทางนโยบายใดๆ ทั้งนี้พวกนักลงทุนประมาณการว่าเฟดน่าจะปรับลดดอกเบี้ยราว 0.25% ในเดือนกันยายน
ส่วนราคาทองคำปรับขึ้นในวันพุธ(20ส.ค.) จับตาที่ประชุมประจำปีของเฟด ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ พยายามออกแรงกดดันจำกัดความเป็นอิสระขององค์กรแห่งนี้ โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 29.80 ดอลลาร์ หรือ 0.90 % ปิดที่ 3,388.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)