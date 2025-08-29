น้ำมันขึ้น-ทองคำบวก หุ้นสหรัฐฯดีดตัวจากแรงหนุนกลุ่มเอไอ

ราคาน้ำมันขยับขึ้นในวันพฤหัสบดี(28ส.ค.) หลังทำเนียบขาวบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่พอใจที่ได้ยินข่าวรัสเซียโจมตียูเครนด้วยขีปนาวุธและโดรนเมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งอาจกระทบต่อความเป็นไปได้ในการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตร ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวก หลังเอ็นวิเดียเผยแพร่รายงานผลประกอบการ ขณะที่ทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 45 เซนต์ ปิดที่ 64.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 57 เซนต์ ปิดที่ 68.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แย้มว่าอาจยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนที่กำหนดเล่นงานรัสเซีย เป็นรางวัลแก่มอสโก ถ้าการเจรจาสันติภาพกับยูเครนเป็นไปอย่างราบรื่น
อย่างไรก็ตามช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เขากลับมาขู่คว่ำบาตรและรีดภาษีเล่นงานรัสเซียและผู้ซื้อน้ำมันรัสเซียเพิ่มเติม ถ้าไม่มีความคืบหน้าในการหาทางออกแห่งสันติภาพ ในสงครามยูเครนที่ลากยาวกว่า 3 ปีครึ่ง แต่ถ้าการพูดคุยเป็นไปด้วยดี เขาอาจยกเลิกมาตรการลงโทษบางอย่าง
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวก โดยเอสแอนด์พี500และดาวโจนส์ แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพฤหัสบดี(28ส.ค.) แม้เอ็นวิเดีย รายงานผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่พวกนักลงทุนคาดหมายไว้ แต่ยืนยันว่าการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ยังคงแข็งแกร่ง
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 71.67 จุด (0.16 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 45,636.90 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 20.46 จุด (0.32 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,501.86 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 115.02 จุด (0.53 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 21,705.16 จุด
หุ้นของเอ็นวิเดีย ลดลง 0.8% หลังจากความไม่แน่นอนด้านการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ กระตุ้นให้ผู้ออกแบบชิปเอไอชั้นนำแห่งนี้ ต้องกันแนวโน้มยอดขายในจีน ออกจากตัวเลขประมาณการผลประกอบการรายไตรมาสที่เผยแพร่ในช่วงเย็นวันพุธ(27ส.ค.)
อย่างไรก็ตามนักลงทุนมองรายงานของเอ็นวิเดีย ในนั้นรวมถึงกำไรรายไตรมาสที่เพิ่มขึ้น 56% เป็นตัวยืนยันว่าอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเอไอยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งมันเป็นตัวสนับสนุนหุ้นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเอไอ
หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเอไออื่นๆต่างปิดบวกกันถ้วนหน้า ในนั้นรวมถึงอัลฟาเบ็ท ขยับขึ้น 2% แอมะซอนปรับจึ้น 1% และ บรอดคอม ผู้ผลิตชิป เพิ่มขึ้นเกือบ 3%
ส่วนราคาทองคำในวันพฤหัสบดี(28ส.ค.) ปิดบวก แตะระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์และกระแสถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ ยังคงกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 17.50 ดอลลาร์ ปิดที่ 3,466.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)